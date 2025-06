Des reporters lecteurs signalent des trous dans les rayons de fromages réfrigérés de Migros. Photo: Leserreporter (8989)

Ulrich Rotzinger

Carol B*, cliente à la Migros de Höngger à Zurich, a été très susprise face à ces étagères vides et éparses. «Qu'est-ce qui se passe ici?», se demande-t-elle. L'emmental, la tomme M-Budget, le séré maigre M-Budget, le séré au yaourt M-Classic et diverses mozzarellas du bio au premium sont tous en rupture de stock, et le cottage cheese est devenu une denrée rare. De nombreux écriteaux indiquent que plusieurs produits laitiers ne sont «malheureusement pas disponible actuellement».

« Notre industrie a récemment introduit un nouveau système. Malheureusement, ce changement a entraîné des défis logistiques L'explication de la Migros »

Cette pénurie impacte de nombreux consommateurs dans toute la Suisse, qui se retrouvent face à des étalages de plus en plus vides dans leurs supermarchés Migros.

Le cottage cheese de la colère

Plus particulièrement, la pénurie de cottage cheese est devenue un vrai sujet de discorde sur Migipedia, la plateforme communautaire de Migros. «Comment expliquer cette pénurie de cottage cheese ces derniers mois? C'est très énervant», écrit Eridak, une utilisatrice de Migros.

Une collaboratrice de la hotline lui répond: «Notre industrie a récemment introduit un nouveau système afin d'optimiser davantage les processus. Malheureusement, ce changement a entraîné des défis logistiques temporaires, raison pour laquelle certains produits laitiers peuvent être momentanément indisponibles».

Pénurie de fromage dans les magasins Migros. Sur la photo: magasin près de la gare Stadelhofen à Zurich. Photo: Leserreporter

Changement de système

Face à des mangeurs de fromage en colère, ces explications sont bien insuffisantes, alors nous avons interrogés Migros. Son service presse nous confirme un «changement de système chez Elsa Group début juin», une filiale industrielle qui fabrique des produits laitiers et organise l'affinage ainsi que la transformation du fromage.

«Depuis plusieurs jours, ce changement entraîne des perturbations, notamment des retards pour la livraison des produits laitiers», nous explique la porte-parole de Migros Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Voilà pourquoi nos produits laitiers se font attendre dans les étalages du grand distributeur.

«Toutes les coopératives régionales Migros, Denner, Migrolino et Migros Online sont concernées», poursuit la porte-parole. Il n'y a pas de date précise pour de nouveaux réapprovisionnements. «Elsa Group travaille d'arrache-pied pour remédier le plus rapidement possible à ces perturbations», nous assure Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Et la Coop?

En revanche, le fromage «de la région» (AdR) n'est pas concerné par ce changement de système, puisqu'il provient de fournisseurs régionaux et non de l'industrie de Migros. La porte-parole nuance: «Nous comprenons la nostalgie de certains produits préférés, mais de nombreuses alternatives sont disponible».

Cette pénurie chez Migros a-t-elle précipité ses clients chez la Coop? Il semblerait bien que oui, mais même chez le concurrent de Migros il est difficile de mettre la main sur ces denrées: «Je me suis rendue dans plusieurs filiales de Coop et de Migros et les rayons de yogourts et de cottage cheese sans lactose étaient vides», nous explique une lectrice de Zurich.

Coop dément cette affirmation: «La disponibilité dans le secteur des produits laitiers est garantie. Les rayons sont réapprovisionnés en permanence».