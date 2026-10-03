La conseillère nationale grisonne UDC Magdalena Martullo-Blocher ne se présentera pas comme candidate à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin, qui a annoncé vendredi sa démission. «Je suis entrepreneuse et cela n'est pas compatible» avec mon emploi, a-t-elle déclaré à la SRF.
Interrogée vendredi soir dans l'émission «Arena», Magdalena Martullo-Blocher s'est dit convaincue que la commission de sélection trouverait un bon candidat ou une bonne candidate. L'UDC dispose de bons papables, a-t-elle ajouté, ce qui rend sa candidature non nécessaire.
L’annonce de la démission du conseiller fédéral UDC Guy Parmelin a immédiatement déclenché la valse des noms de successeurs potentiels. De nombreux noms circulent déjà pour l'élection du 9 décembre. Mme Martullo-Blocher est considérée comme une figure de proue de son parti, mais elle pourrait ne pas recueillir une majorité au Parlement.