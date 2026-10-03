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«Je suis entrepreneuse»
Magdalena Martullo-Blocher n'est pas candidate à la succession de Guy Parmelin

La conseillère nationale grisonne Magdalena Martullo-Blocher a écarté sa candidature au Conseil fédéral après la démission de Guy Parmelin. Elle estime que l'UDC trouvera un candidat adéquat pour l'élection prévue le 9 décembre.
Publié: il y a 8 minutes
Magdalena Martullo-Blocher était invitée dans l'émission «Arena» de la SRF, vendredi soir.
Photo: Screenshot
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ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère nationale grisonne UDC Magdalena Martullo-Blocher ne se présentera pas comme candidate à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin, qui a annoncé vendredi sa démission. «Je suis entrepreneuse et cela n'est pas compatible» avec mon emploi, a-t-elle déclaré à la SRF.

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Commentaire
Par Claude Ansermoz
Parmelin, comme le vin

Interrogée vendredi soir dans l'émission «Arena», Magdalena Martullo-Blocher s'est dit convaincue que la commission de sélection trouverait un bon candidat ou une bonne candidate. L'UDC dispose de bons papables, a-t-elle ajouté, ce qui rend sa candidature non nécessaire.

L’annonce de la démission du conseiller fédéral UDC Guy Parmelin a immédiatement déclenché la valse des noms de successeurs potentiels. De nombreux noms circulent déjà pour l'élection du 9 décembre. Mme Martullo-Blocher est considérée comme une figure de proue de son parti, mais elle pourrait ne pas recueillir une majorité au Parlement.

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