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Succession de Guy Parmelin
Marcel Dettling ne vise pas le Conseil fédéral… pour le moment

La succession de Guy Parmelin s'organise: Marcel Dettling renonce à briguer le Conseil fédéral, tandis que Céline Amaudruz et Yvan Pahud réfléchissent encore. Le Parlement élira le remplaçant le 9 décembre.
Publié: il y a 16 minutes
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Marcel Dettling ne vise pas le Conseil fédéral pour l'instant.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de l'UDC Marcel Dettling ne souhaite pas se lancer dans la course au Conseil fédéral pour le moment, estimant que ses priorités étaient ailleurs pour l'instant. Vendredi, le président de la Confédération Guy Parmelin a annoncé sa démission, lançant la course à sa succession. «Ma mission est de diriger le parti», a indiqué dimanche celui qui est aussi conseiller national du canton de Schwytz, confirmant une information publiée dans l'«Aargauer Zeitung».

Du côté de la Suisse romande, la vice-présidente du parti et conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz se donne le temps de réfléchir à une éventuelle candidature, a-t-elle déclaré vendredi à la RTS.

Le nom d'Yvan Pahud (VD) circule aussi parmi les papables. Et lui-même ne ferme pas la porte à une candidature. «La fonction m'intéresse, mais je dois bien entendu y réfléchir», a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Autre nom à prendre en compte: Nicolas Kolly (FR). Il a confirmé être «actuellement sérieusement en réflexion».

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La nomination par le groupe parlementaire devrait intervenir lors de sa séance du vendredi 20 novembre 2026. Le Parlement élira le nouveau conseiller fédéral le 9 décembre prochain.

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