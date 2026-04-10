Depuis novembre, de nombreux réfugiés ukrainiens en Suisse retirent leur demande d'asile. Le durcissement des critères et le retour jugé raisonnable dans certaines régions occidentales expliquent ces départs.

Les réfugiés ukrainiens renoncent à l'asile sans attendre

Les réfugiés ukrainiens renoncent à l'asile sans attendre

ATS Agence télégraphique suisse

De nombreux réfugiés ukrainiens en Suisse retirent leur demande d’asile depuis le durcissement de la pratique en novembre. La Confédération juge désormais le retour raisonnable dans plusieurs régions de l’ouest de l’Ukraine, malgré les frappes russes, selon les chiffres du Secrétariat d'État aux migrations.

De nombreuses personnes concernées n’attendraient même pas une décision de renvoi, a indiqué la radio SRF dans son émission «Heute Morgen» vendredi. Selon le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), plus de la moitié des demandes d’Ukrainiens traitées n’auraient jamais abouti à une décision négative.

Statut S difficile à obtenir

Les requérants retireraient leur demande ou quitteraient la Suisse pour un autre pays européen, a expliqué sa porte-parole, Magdalena Rast. Une partie de ces retraits s’expliquerait par les démarches de dialogue engagées par le SEM.

Les autorités informent en effet les intéressés qu’ils ont très peu de chances d’obtenir le statut de protection S. Certains partiraient alors sans donner de nouvelles. Le SEM précise ne pas disposer de données sur le nombre réel de départs.

Depuis le 1er novembre, les Ukrainiens originaires de régions occidentales ne bénéficient plus du statut S et peuvent être renvoyés. Le Parlement a exigé une distinction entre les régions où un retour est jugé raisonnable et celles où il ne l’est pas. Ainsi, les personnes venant de Volhynie, Rivne, Lviv, Ternopil, Transcarpatie, Ivano-Frankivsk et Tchernivtsi n’ont en principe plus droit à ce statut.

Critiques de la distinction des risques

Cette distinction entre régions jugées plus ou moins sûres est critiquée, notamment par des organisations non gouvernementales. Des frappes aériennes russes, causant régulièrement des victimes civiles, ont lieu jusque dans l’ouest de l’Ukraine. C’est pourquoi la plupart des pays européens n’appliquent pas ce type de différenciation régionale.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine du 24 février 2022, plusieurs millions de personnes ont fui vers des pays européens pour échapper aux attaques de drones et de missiles, dont environ 70'000 vers la Suisse.

Le président russe Vladimir Poutine nie à l’Ukraine le droit à la souveraineté nationale et cherche à annexer le pays. Dans un essai publié à l’été 2021, il affirmait que les Ukrainiens, comme les Biélorusses, seraient fondamentalement des Russes.