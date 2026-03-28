Le conseiller fédéral Beat Jans a fait baisser de 45% le nombre de demandes d'asile en suspens. A présent, le SEM réduit massivement ses effectifs, alors que Beat Jans lui-même avait mis en garde contre cette mesure en période de calme.

Beat Jans change d'avis et met des fonctionnaires du SEM à la porte

Beat Jans change d'avis et met des fonctionnaires du SEM à la porte

Céline Zahno

Le conseiller fédéral Beat Jans (PS) a dû affronter une énorme montagne de dossiers lorsqu’il a pris ses fonctions début 2024. Plus de 15’000 demandes d’asile étaient en attente auprès des autorités. «C’est beaucoup trop», a-t-il conclu lors d’une conférence de presse. L’une de ses priorités en tant que ministre de l’Asile était donc de réduire rapidement le nombre de demandes en attente.

Pour maîtriser la situation, Beat Jans a considérablement renforcé ses effectifs. Entre 2023 et 2025 seulement, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a créé une cinquantaine de postes à temps plein. Le budget avait déjà été augmenté de 200 postes au cours des deux années précédentes.

Mais à présent, la situation s’inverse complètement. Comme nous l’a confirmé la porte-parole du SEM, Magdalena Rast, l’office réduit considérablement ses effectifs. 60 postes à temps plein dans le secteur de l’asile et 23 postes à temps plein pour le traitement des demandes de statut de protection S ont été supprimés début 2026.

«Le SEM doit rétablir les postes temporaires créés pour traiter l’augmentation du nombre de demandes d’asile et réduire le nombre de demandes en suspens», déclare Magdalena Rast. En principe, les effectifs du secteur de l’asile dépendent du nombre de demandes reçues. 60 postes ont bien été supprimés dans le domaine du traitement des demandes d’asile et environ 23 dans celui du statut de protection S, a confirmé samedi le SEM à Keystone-ATS.

Les demandes en suspens chutent

2025 a été marquée par une baisse de nouvelles demandes d’asile pour la deuxième année consécutive, avec 25’781 demandes, soit environ 7% de moins qu’en 2024. Le SEM prévoit aussi une diminution du nombre de demandes pour 2026. Par ailleurs, le nombre de dossiers en attente a également diminué, s’élevant actuellement à environ 8600 demandes d’asile, soit environ 45% de moins qu’à la prise de fonction de Beat Jans.

Avec ces suppressions de postes, le ministre de l’Asile fait exactement ce qu’il redoutait tant. Dans son bilan après 100 jours de fonction, il avait déploré l'«erreur» du SEM de réduire ses effectifs pendant une période de faible demande d’asile. «Lorsque l’afflux de réfugiés a ensuite fortement augmenté, le personnel était insuffisant pour y faire face», avait-il alors expliqué. Cette pénurie de personnel a ainsi entraîné une augmentation significative du nombre de dossiers en attente.

Malgré un effectif réduit, Beat Jans reste déterminé à atteindre son objectif de ramener le nombre de dossiers en attente à environ 5800 demandes d’ici fin 2026. «Nous continuons de tout mettre en œuvre pour atteindre le fonds de roulement convenu de 5800 dossiers d’asile en attente d’ici fin 2026», déclare Magdalena Rast. «Même avec un effectif réduit.» A savoir que le «fonds de roulement» désigne le nombre de demandes d’asile ouvertes à traiter d’ici la fin de l’année.



