L'ancien cadre dirigeant d’UBS, Samuel S., et son épouse, Simona S., sont décédés, laissant derrière eux une fille de 22 ans. Ils faisaient partie des trois personnes portées disparues depuis le naufrage du Galatée le 13 mars 2026. Les recherches ont été interrompues.

Les victimes du naufrage aux Seychelles sont un ex-cadre d'UBS et sa femme

Les victimes du naufrage aux Seychelles sont un ex-cadre d'UBS et sa femme

Qendresa Llugiqi

Le voilier «Galatea» a fait naufrage au large de l’île Marie-Louise, aux Seychelles, à la mi-mars 2026. Jusqu'à présent, trois personnes étaient portées disparues: deux ressortissants suisses et un membre d'équipage. Les recherches, menées plusieurs jours durant, ont depuis été interrompues. Les personnes portées disparues sont désormais considérés comme étant décédées.

Blick a mené l'enquête et il se trouve que les deux ressortissants suisses sont un ancien cadre dirigeant d'UBS de 63 ans et de son épouse de 69 ans. Le couple vivait dans une villa périurbaine du canton de Bâle-Campagne. Ils laissent derrière eux une fille de 22 ans. D'après nos informations, le couple menait un train de vie aisé, mais se montrait extrêmement discret, il n'y a presque aucun article de presse à leur sujet.

Sur les réseaux sociaux, Samuel et sa femme Simona se présentaient comme de grands amoureux des animaux. Cette dernière était passionnée d’équitation, tandis que lui artageait régulièrement des photos de dauphins. «Il aimait passer son temps libre à pratiquer des activités aussi variées que possible», nous confie son employeur à son sujet.

30 ans de carrière dans la finance

Au fil des années, Samuel a gravi les échelons jusqu'à atteindre les plus hautes fonctions. Docteur en économie de l'Université de Bâle depuis 1987, il a ensuite travaillé pour la Société de Banque Suisse, puis pour UBS, où il a occupé divers postes de direction pendant 22 ans. Plus récemment, il dirigeait les activités européennes de la division de gestion d'actifs d'UBS.

Inside Paradeplatz rapporte que Samuel faisait partie des 150 directeurs généraux du groupe UBS dans les années 2000. En d'autres termes, il comptait parmi les personnes appartenant au plus haut niveau hiérarchique, juste en dessous de la direction générale. En 2009, la NZZ a annoncé son départ d'UBS ainsi que la mise en œuvre d'une restructuration interne.

D'après sa fiche de poste actuelle, Samuel a fondé sa propre entreprise de planification financière en 2011. Cette société a fusionné avec son dernier employeur en 2024 et il en était associé principal. Il était également président d'une société de conseil en investissements.

Le capitaine en détention provisoire

Selon «Inside Paradeplatz», la mort tragique du couple est une source de vive inquiétude pour leur communauté. Le couple occupait probablement une cabine à l'arrière du voilier. C'est au cours d'une tempête, le 13 mars 2026, que le bateau aurait coulé rapidement au large de l'île Marie-Louise, apparemment par la poupe.

Au total, treize personnes se trouvaient à bord de l'embarcation Dix d'entre elles ont été secourues, dont sept autres ressortissants suisses. Le propriétaire et capitaine du bateau, un Français de 61 ans, a été placé en détention provisoire pour au moins deux semaines. Il est accusé d'avoir agi «de manière imprudente et négligente». Selon la police, il est également soupçonné de «transport de personnes sur l'eau contre rémunération dans une embarcation peu sûre ou surchargée».