Vendredi matin, un bateau de plongée a coulé aux Seychelles. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues, dont deux Suisses

Un bateau de plongée coule au large, deux Suisses portés disparus

Un bateau de plongée coule au large, deux Suisses portés disparus

Angela Rosser

Pour les passagers du Galatea, le voyage au paradis a viré au cauchemar. Comme l'écrivent les médias locaux et les sites de plongée, l'alerte a été donnée peu après 5h30 vendredi matin lorsque le bateau de plongée s'est retrouvé en détresse aux Seychelles près de l'île Marie Louise et a ensuite coulé.

Une personne originaire de Suisse figurerait parmi les personnes secourues. Elle a été transportée dans un hôpital de l'île de Mahé. Son état est jugé stable. Plus tôt dans la journée de vendredi, neuf autres personnes ont pu être sauvées et transportées par canot sur une autre île, écrit «Seychelles Nation».

Le chef de la police Godfra Hermitte a fait savoir lors d'une conférence de presse qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le capitaine du bateau se trouve, selon ses déclarations, en garde à vue.

Deux Suisses parmi les disparus

Quelques personnes sont toujours portées disparues, on ne sait pas combien exactement, car on ignore combien de personnes se trouvaient au total sur le bateau. Il s'agirait toutefois de deux autres ressortissants suisses ainsi que d'un membre de l'équipage.

Les opérations de sauvetage se sont avérées très difficiles en raison de la situation. L'île Marie Louise se trouve à plus de 250 kilomètres au sud-ouest de Mahé, l'île principale des Seychelles, et donc au milieu de la région des Hébrides extérieures. La région est appréciée des plongeurs et plongeuses pour ses récifs intacts et sa faune marine variée.