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Naufrage aux Seychelles
Cinq rescapés suisses sont rentrés au pays, deux toujours portés disparus

Le naufrage du Galatea près des Seychelles laisse deux Suisses portés disparus. Cinq rescapés sont rentrés en Suisse. Le capitaine est en garde à vue, l'enquête se poursuit.
Publié: il y a 56 minutes
Le navire Galatea a coulé au large de l'île Marie-Louise, au sud-ouest de l'île principale de Mahé.
Photo: Liveaboard
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ATS Agence télégraphique suisse

Les cinq Suisses qui ont survécu au naufrage aux Seychelles sont rentrés dans leur pays. Un Suisse et une Suissesse sont toujours portés disparus, a indiqué à Keystone-ATS mercredi le Département fédéral des affaires étrangères.

Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne peut être communiquée. Le naufrage s'est produit vendredi dernier près de l'archipel des Seychelles, dans l'océan Indien. Depuis, deux ressortissants suisses sont portés disparus. Cinq autres personnes ont pu être secourues.

Capitaine en garde à vue

Selon les informations fournies par l'autorité nationale chargée de la sécurité maritime, le navire Galatea a coulé au large de l'île Marie-Louise, au sud-ouest de l'île principale de Mahé. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée. Selon les médias, le capitaine du navire a été placé en garde à vue.

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Les Seychelles, dans l'océan Indien, sont considérées comme un paradis pour la plongée et le snorkeling (randonnée palmée). L'île de Marie-Louise, où l'accident s'est produit, se trouve à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Mahé et fait partie de l'archipel des Amirantes.

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