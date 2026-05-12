A Lausanne, la Suisse a lancé sa présidence du Processus de Rabat en coprésidant une conférence sur la réintégration des migrants avec la Tunisie. L’objectif: des solutions concrètes et durables.

La Suisse s'engage pour réintégrer les migrants dans leur pays

La Suisse s'engage pour réintégrer les migrants dans leur pays

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a coprésidé, avec la Tunisie, une conférence sur la réintégration durable des migrants de retour dans leur pays d'origine et du développement de ces pays, a indiqué mardi la Confédération. Plus de trente pays d'Europe et d'Afrique se sont réunis dans le cadre du Processus de Rabat.

Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre «gouvernements, société civile et secteur privé, afin d'aboutir à des solutions concrètes et innovantes», a noté le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Elle s’inscrit dans le cadre du dialogue euro-africain sur la migration et le développement, appelé Processus de Rabat.

Le soutien permet aux migrants de retour de devenir des «acteurs du développement des pays d’origine grâce au transfert de compétences et de connaissances, ainsi qu’à des investissements dans des micro-entreprises». Cette co-présidence entre Berne et Tunis renforce les liens de collaboration entre les deux pays, se réjouit le SEM.

La réintégration durable

La conférence, qui a eu lieu à Lausanne, marque la première activité de la présidence suisse du Processus de Rabat. Ce dialogue réunit 28 pays africains, 29 pays européens et d’autres acteurs clés, tels que l’UE et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Selon la SEM, 132'660 personnes sont rentrées dans leur pays d'origine depuis l'Union européenne l'année dernière. La réintégration socio-professionnelle durable des migrants constitue un «pilier de la politique suisse du retour».