Scandales Ruag: cinq nouvelles affaires explosives dévoilées

Des sources internes qualifient Ruag de «self-service» et dénoncent un travail à moitié fait. Cinq nouvelles affaires dressent un sombre tableau. Face aux questions critiques, l'entreprise d'armement publique réagit par une plainte.

En bref Ruag est accusée d’avoir écarté des alertes internes avant le scandale de 2023, malgré une enquête externe estimée à 15-20 millions

Cinq dossiers évoquent conseil suspect à Emmen, vols à Stans, failles avec explosifs, lien chilien controversé et fraude au Mexique

Ruag refuse de répondre, porte plainte pour secret d’affaires et nie viser les lanceurs d’alerte, tandis que la pression politique monte

Raphael Rauch

Le 1er février 2023, une réunion décisive s'est tenue chez Ruag. A l'époque, le public ignorait encore les perquisitions menées à la demande du parquet anticorruption allemand. Personne, en dehors de l'entreprise publique, ne connaissait non plus le système criminel fait de stocks clandestins, de flambées des prix et d'accords conclus en coulisses, dans lequel un cadre valaisan était impliqué. En interne, plusieurs lanceurs d'alerte avaient signalé des dysfonctionnements, mais cela était, d'abord, resté sans suite.

Après cette réunion, Ruag s'est décerné un satisfecit: le dossier avait déjà été transmis à la personne compétente et il n'était pas nécessaire de poursuivre les investigations. C'est ce qu'indique un document auquel Blick a eu accès.

Ce n'est que plusieurs mois plus tard, durant l'été 2023, que les faits ont éclaté au grand jour. Depuis, Ruag s'efforce de faire la lumière sur cette affaire. L'entreprise a confié une enquête externe au cabinet zurichois réputé Niederer Kraft Frey, qui aurait coûté entre 15 et 20 millions de francs. Le groupe d'armement refuse d'en révéler le montant exact.

«Je suis très déçu par le rapport»

Ruag garde également le silence sur plusieurs résultats d'enquête, dont le public n'a pu voir jusqu'ici qu'un résumé de 34 pages: une version plus détaillée doit être remise au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). On ignore si l'ampleur réelle de la culture des petits arrangements chez Ruag sera dévoilée par la suite.

Le conseiller fédéral Martin Pfister veut rendre compte «dans deux à trois mois», comme il l'a déclaré fin octobre lors d'une conférence de presse. Il ne sera peut-être alors déjà plus à la tête du DDPS, mais aura succédé au conseiller fédéral sortant Guy Parmelin au Département de l'économie.

Chez les lanceurs d'alerte de Ruag, qui souhaitent rester anonymes par crainte de représailles, la frustration domine: «Je suis très déçu par le rapport. Les quelques nouveautés ne valent tout de même pas 20 millions de francs», confie une source informée à Blick.

Les spécialistes estiment que Ruag fait face à jusqu'à 30 cas suspects en matière de conformité par an. Sur la période examinée, de 2002 à 2026, cela représenterait entre 480 et 700 cas. L'entreprise refuse de dire combien de ces dossiers le cabinet a effectivement examinés. Voici cinq exemples de dysfonctionnements sur lesquels Ruag garde le silence.

Copinage à Emmen (LU)

Dans le cadre du projet «Numérisation 4.0», un responsable chez Ruag aurait mandaté une société de conseil externe sur l'aérodrome militaire d'Emmen (LU), sans que celle-ci fournisse de contre-prestation tangible pour 275'000 francs. Ce cadre siégeait parallèlement au conseil d'administration de ladite société.

Alors que tout mandat dès 20'000 francs exige un appel d'offres, l'agence aurait facturé des tarifs journaliers astronomiques, sans mise en concurrence. Les voix critiques auraient été réduites au silence en interne. On ignore si et comment Ruag a traité cette affaire.

Self-service à Stans (NW)

Sur le site de Stans (NW), du matériel aurait disparu sur une longue période: des sources internes chez Ruag parlent d'un «self-service». Un employé aurait mis de côté des biens de l'entreprise, notamment des plateformes élévatrices ou des fûts d'huile pour engrenages, pour son usage personnel ou pour les céder. Faute d'inventaire fonctionnel, l'entreprise n'a même pas pu déterminer tout ce qui avait été dérobé.

La sécurité au travail ignorée

Selon plusieurs sources, Ruag a enfreint à maintes reprises les règles de sécurité au travail lors de la manipulation d'explosifs. «Ruag ne peut travailler avec des munitions et des explosifs que si les prescriptions légales sont respectées. De toute évidence, personne ne sait ce que cela implique ni si nous respectons actuellement ces règles», lit-on dans un courriel consulté par Blick.

Et de poursuivre: «En tant qu'entreprise spécialisée, Ruag ne dispose d'aucun processus ni d'aucune directive sur la manière de manipuler les munitions et les explosifs, ni sur les conditions requises pour que le personnel soit autorisé à le faire.»

Un employé ajoute: «La situation actuelle est préoccupante à mes yeux.» Le risque d'atteinte à la réputation est réel, et la question se pose de savoir «quelle image Ruag donnerait si un accident impliquant ces munitions survenait réellement». Ruag refuse de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir la sécurité au travail et comment l'incident a été traité en interne.

Le chef du peloton d'exécution

Au Chili, Ruag a collaboré jusqu'en mars 2024 avec un homme qui aurait dirigé un peloton d'exécution sous la dictature de Pinochet. Face aux médias, l'intéressé a nié ces accusations.

Cette collaboration avec un proche du dictateur chilien pourrait néanmoins faire des vagues aux Etats-Unis: certaines transactions d'armes y obéissent à des règles strictes et doivent être déclarées, ce qui n'aurait pas été fait dans le cas de cet homme.

L'agent de Ruag au Mexique

Son stratagème était aussi osé que simple. Au Mexique, un agent de Ruag a artificiellement gonflé sur le papier la valeur de marchandises afin d'encaisser des montants de TVA excessifs et de généreuses commissions. Le tout était masqué par une comptabilité créative: des heures de traduction facturées en masse, des honoraires pour des conseils juridiques prétendument fournis par son épouse et des frais supplémentaires, même sur des livraisons exonérées d'impôts. On ignore toujours si Ruag a déposé plainte au Mexique à ce sujet.

Ruag n'a pas souhaité répondre aux questions de Blick. L'entreprise évoque à la place une «violation présumée du secret des affaires passible de sanctions pénales», pour laquelle elle a déposé plainte, tout en refusant qu'on y voie une tentative d'intimidation. «En déduire que nous engageons des poursuites contre des lanceurs d'alerte est tout simplement faux et nous le rejetons fermement!» Ruag assure avoir professionnalisé sa gestion des alertes et donner suite à tous les signalements.

Un schéma remontant au début de 2023 semble pourtant se répéter: au lieu de traiter les incidents en toute transparence, le groupe d'armement fait obstruction. Un lanceur d'alerte le résume ainsi: «Ruag relègue l'affaire au passé et affirme qu'aujourd'hui, tout va évidemment bien.» Nul ne peut toutefois le vérifier, car Ruag bloque l'information et le DDPS, en tant que propriétaire, est dépassé.

La classe politique perd patience avec Ruag. La présidente de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, Jacqueline de Quattro, déclare à Blick: «Ça suffit! J'ai perdu toute confiance en cette entreprise. Pourtant, nous avons un besoin urgent de moyens de défense, de sérieux, de fiabilité et de contrôle!» L'élue déplore dans le même temps le sort du conseiller fédéral Martin Pfister, «qui trouve un cadavre dans chaque placard». D'autres pourraient encore s'y ajouter.