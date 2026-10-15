DE
FR

Trois avions assemblés à Emmen
Ruag et Lockheed Martin poursuivent leur projet sur les F-35

Ruag et l’américain Lockheed Martin poursuivent leur collaboration autour des F-35A. Le site d’Emmen assemblera trois avions de combat, contre quatre initialement prévus, dès l’automne 2027.
Publié: il y a 11 minutes
Dans cet atelier de Ruag à Emmen, trois F-35 devraient être assemblés à partir de l’automne 2027. (Image d’illustration)
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Ruag et le groupe d'armement américain Lockheed Martin ont officialisé la suite de leur collaboration pour les F-35A. Le site d'Emmen, dans le canton de Lucerne, devient ainsi l'un des quatre sites mondiaux dédiés à l'assemblage final et aux essais de trois avions de combat F-35, a annoncé Ruag jeudi.

Le projet RIGI est ainsi passé à la phase suivante, écrit l'entreprise dans un communiqué. L’entreprise pourra ainsi apporter une assistance globale à l’Armée suisse en tant que prestataire de services de soutien pendant le cycle de vie.

Toutefois, le nombre d'avions a été revu à la baisse lors de la planification détaillée du projet: trois avions seront assemblés, au lieu de quatre. Ruag indique que cette adaptation «permet la mise en place des capacités prévues et garantit la cohérence du programme avec les exigences définies et les ressources disponibles». Les premières pièces destinées à l’assemblage devraient être livrées en Suisse dès le premier semestre de l’année prochaine. Le début de la production est prévu pour l’automne 2027.

Seuls quatre sites

Ces avions de dernière génération permettront à la Suisse d’acquérir un savoir-faire «essentiel et de renforcer son indépendance en matière de maintenance». Emmen devient un des seuls quatre sites dédiés aux essais de ces avions. De plus, le projet préserve des emplois régionaux et contribue à positionner Ruag comme un centre de compétence européen dans le domaine de l’aviation militaire, précise le communiqué.

A lire aussi
Dans le cadre du projet Rigi, Ruag entretiendra trois F-35 suisses.
Coup dur pour Ruag
La Suisse recevra un F-35 de moins à assembler
C'est la panique. En février, l'armée a dû à nouveau retirer de la circulation tous ses véhicules de combat M113.
Des erreurs de maintenance
L'armée suisse accuse Ruag d'avoir aggravé les pannes des blindés M113

Jürg Rötheli, président du conseil d’administration de Ruag, a souligné dans le communiqué l’importance stratégique du projet. Il s'agit d'un «projet stratégique clé pour Ruag qui influencera notre action dans le domaine de l’aviation militaire pendant les prochaines décennies.»

Le projet était dans l’impasse

Le Département fédéral de la défense (DDPS) avait décidé en 2025 de maintenir le projet RIGI. Celui-ci était en suspens après l’annonce de surcoûts potentiels pouvant atteindre 1,3 milliard de francs pour les avions de combat. Début 2025, le DDPS avait demandé à Ruag de réaliser une étude sur les coûts et les avantages de ce projet.

Selon Urs Loher, chef de l'armement, les aspects liés à la politique de sécurité ont été déterminants dans la décision de poursuivre le projet. Il s'agit en effet d'ancrer des compétences clés sur le territoire national.

Selon le DDPS et Ruag, il faudrait également examiner comment l’entreprise d’armement pourrait évoluer pour devenir un centre européen de l’aviation militaire. Si la Suisse mettait en place les conditions-cadres permettant à d’autres pays de faire entretenir leurs F-35 en Suisse, cela ouvrirait également des perspectives économiques.

Selon Ruag, 400 personnes travaillent actuellement dans le secteur des avions à réaction, dont une grande partie à Emmen. L’été dernier, le DDPS estimait que ce projet permettrait à Ruag de préserver environ 120 emplois dans le secteur des avions à réaction. Interrogée à ce sujet, l'entreprise d'armement suisse a indiqué que ce projet permettrait de compenser les pertes d’emplois liées au retrait des avions de combat FA-18 ou Tiger F-5.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus