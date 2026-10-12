DE
FR

Et il n'en resta plus que trois
Ruag assemblera moins de F-35 à Lucerne

Ruag n’assemblera plus que trois avions de combat F-35 à Lucerne, au lieu des quatre annoncés. La hausse des prix américains réduit la commande helvétique et fragilise le projet du DDPS.
Publié: il y a 22 minutes
1/4
Dans le cadre du projet Rigi, Ruag entretiendra trois F-35 suisses.
Photo: imago/NurPhoto
20398918 AuthorPlaceholder.png
Raphael Rauch

Il y a un an, le DDPS et l’entreprise d’armement publique Ruag annonçaient que quatre des 36 F-35 commandés par la Suisse seraient assemblés et testés à Emmen (LU). Depuis, le projet s’est heurté à la réalité.

Le prix fixe promis pour les F-35 américains appartient désormais au passé. Face à la hausse des coûts annoncée par les Etats-Unis, la Suisse doit réduire sa commande. Le budget de 6 milliards de francs sur lequel le peuple s’était prononcé ne permettrait plus de financer les 36 appareils prévus.

Et le projet Rigi est lui aussi touché. Seuls trois avions, au lieu de quatre, seront assemblés par Ruag à Emmen. Une réduction qui signifie moins de travail, moins de rentrées d'argent et des économies d’échelle diminuées pour l’entreprise.

Ruag doit faire ses preuves

Le projet Rigi alimentait les controverses au sein même du DDPS. Les affaires compensatoires pèsent considérablement sur la facture. Importer directement des F-35 déjà construits aux Etats-Unis coûterait moins cher que d’investir des millions de francs d’argent public dans Ruag. Mais sur le plan politique, ces affaires compensatoires sont désirées. L’ancienne cheffe du DDPS, Viola Amherd, avait écarté les inquiétudes en mettant en avant les bénéfices pour l’économie suisse et le développement du savoir-faire militaire.

A lire aussi
Rien que des ennuis avec le F-35: la commission de gestion se penche sur la débâcle des prix fixes.
Les scandales se multiplient
Accusé d'avoir menti sur les F-35, le chef d'armasuisse est sur la sellette
02215276-6921-41e9-be5e-5ff0e906866e.jpg
120 emplois prévus
Quatre F-35 seront assemblés et testés en Suisse

A l’échelle macroéconomique, les retombées sont insignifiantes. «Dans une situation de plein emploi en Suisse, les affaires compensatoires, tout comme les mandats de l’armée auprès d’entreprises suisses, n’apportent aucun bénéfice», relève un document interne du DDPS que Blick a pu se procurer. «En l’absence de ces affaires compensatoires, il faudrait imaginer, selon le principe du coût d’opportunité, que d’autres mandats pourraient être obtenus et exécutés.»

Ruag doit désormais prouver les bénéfices en matière de savoir-faire et d’économies d’échelle que lui permettra l’assemblage des trois avions de combat. L’entreprise cherche à décrocher des mandats à l’étranger et prévoit de communiquer à ce sujet la semaine prochaine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus