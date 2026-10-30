Le chef du DDPS Martin Pfister dénonce des manquements graves chez Ruag après l'affaire des chars Leopard 1. Un groupe de travail analysera les responsabilités et évaluera les mesures prises.

ATS Agence télégraphique suisse

L'affaire des chars Leopard 1 a relevé les graves manquements de Ruag et les indices d'infractions. Le chef du Département fédéral de la défense, Martin Pfister condamne avec la plus grande fermeté ces agissements. Des clarifications et des mesures sont en cours.

Pour le ministre de la défense, ces incidents sont «inacceptables». «Ils nuisent à la confiance du public envers l'entreprise qui joue un rôle important dans le renforcement de la capacité de défense de la Suisse».

Martin Pfister salue le fait que le conseil d'administration de Ruag ait clarifié les incidents. Des mesures ont été lancées au sein de l'entreprise. Le chef du DDPS a également pris des mesures.

Un groupe de travail évaluera les conclusions de l'enquête de manière approfondie. Les responsabilités des organes de Ruag et le rôle du propriétaire devront être clarifiés. Le DDPS pourra ainsi vérifier si les mesures mises en place par Ruag sont suffisantes. Le groupe de travail se penchera également sur la collaboration de l'entreprise d'armement avec son principal client, l'armée.

Fabricants non homologués

Selon l'enquête de Ruag, des pièces ont pu être fabriquées par des fabricants non homologués. Ces pièces peuvent s'être retrouvées dans les dépôts, les ateliers de Ruag ou dans les chars Leopard 2. Toutes ces pièces ont été bloquées par le DDPS. La capacité opérationnelle des chars est assurée.

Le Conseil fédéral a lancé une réforme de la structure de Ruag. Afin de prendre en compte les résultats de l'enquête, le Parlement ne s'y penchera que début 2027 au plus tôt.

Le DDPS a également annoncé des clarifications concernant l'utilisation par Ruag de matériel provenant des stocks en consignation. Un manquement déjà révélé par le Contrôle fédéral des finances.

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