Un motocycliste de 17 ans a perdu la vie jeudi après-midi à Bavois après avoir percuté une voiture de livraison, annonce la police cantonale vaudoise. Une instruction pénale a été ouverte pour déterminer les causes du drame.

Un motocycliste vaudois de 17 ans meurt dans un accident

Un motocycliste vaudois de 17 ans meurt dans un accident

Luisa Gambaro Journaliste RP

Un accident de la circulation a coûté la vie à un jeune motocycliste jeudi après-midi sur une route menant à Bavois, annonce la police cantonale vaudoise. Aux alentours de 16h20, le jeune homme de 17 ans, originaire de la région, circulait depuis le village d'Orny en direction de Bavois. Pour une raison encore inconnue, le deux-roues a percuté une voiture de livraison qui arrivait en sens inverse.

Projeté violemment au sol lors de l'impact, le jeune homme a immédiatement été pris en charge par des automobilistes témoins de la scène, puis par les secours dépêchés sur les lieux. Malgré les soins apportés par les équipes médicales, l'ambulance, le SMUR et la REGA, il est décédé sur place des suites de ses blessures.

Le conducteur du véhicule de livraison, un ressortissant portugais de 23 ans également domicilié dans la région, est ressorti indemne de la collision. La Procureure s'est rendue sur place et a ouvert une instruction pénale. La route a été fermée le temps de l'intervention.