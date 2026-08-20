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Un projet à 300 millions
Le Campus Santé ouvre ses portes à Chavannes-près-Renens (VD)

Le nouveau Campus Santé, inauguré jeudi à Chavannes-près-Renens, réunit des infrastructures modernes pour la santé et l'éducation. Ce projet à 300 millions de francs accueillera ses premiers utilisateurs en septembre.
Publié: il y a 54 minutes
Le Campus Santé est composé de trois bâtiments principaux.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités vaudoises ont officiellement inauguré jeudi le Campus Santé. Il regroupe trois bâtiments à Chavannes-près-Renens, à savoir un Centre coordonné de compétences cliniques (C4), la Haute école de santé (HESAV) et une résidence étudiante.

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Environ 200 personnes ont participé à la cérémonie de remise des clefs, dont trois membres du Conseil d'Etat, Isabelle Moret (en charge notamment des bâtiments), Frédéric Borloz (formation) et Roger Nordmann (santé). Tous trois ont salué «l'ambition» de ce projet, «l'un des plus importants réalisé dans le canton» au cours des dernières années.

Un long chemin débuté en 2008

Les trois ministres ont rappelé qu'il avait fallu «un long chemin» pour aboutir à ce Campus Santé, pensé dès 2008. Ils ont aussi souligné que l'investissement avait été «conséquent» – plus de 300 millions de francs –, mais aussi «stratégique» pour préparer la relève des professions de la santé, renforcer la qualité des formations et répondre à une société qui vieillit. Les premiers utilisateurs du Campus Santé s'installeront dès septembre.

Installé dans un bâtiment circulaire, le C4 est qualifié d'infrastructure «unique» en Suisse. Dédié à l'apprentissage par simulation clinique, le site est le fruit d'une collaboration entre le CHUV, l'HESAV, l'Institut et Haute Ecole de la Santé La Source et l'UNIL.

Le bâtiment de l'HESAV est, lui, rectangulaire. Il permet à l'école de réunir l'ensemble de ses filières, jusqu'ici réparties en divers lieux (soins infirmiers, physiothérapie, sage-femme et technicien en radiologie médicale). Une nouvelle filière s'y ajoute, l'ergothérapie, qui était auparavant rattachée à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne.

Le troisième bâtiment, en forme de croix, est la résidence étudiante Neostar, réalisée par la Fondation Maison pour étudiants Lausanne (FMEL). Elle propose 776 nouveaux lits (486 appartements et 290 studios).

Durant leurs allocutions, les trois conseillers d'Etat ont insisté sur le volet «durabilité». Près de 9000 m2 de panneaux photovoltaïques ont notamment été installés, ce qui permettra au site de produire l'électricité dont il a besoin. Un champ de 105 sondes géothermiques permet aussi d'assurer le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments.

Huit autres bâtiments attendus

Ce Campus Santé a été imaginé par le bureau Jan Kinsbergen, vainqueur du concours d'architecture en 2016. L'architecte zurichois a remercié jeudi l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il a aussi eu un mot ému pour l'ouvrier décédé en juin dernier sur le chantier.

A noter finalement que ces trois bâtiments ne constituent que la première étape d'un nouveau quartier, installé aux Côtes de la Bourdonette, aux portes de Lausanne. Huit autres bâtiments sont encore attendus: une école primaire, un bâtiment provisoire pour la Haute école pédagogique et plusieurs logements pouvant accueillir 1800 habitants.

A terme, plus de 5000 personnes seront présentes au quotidien sur le site. Ce «morceau de ville» sera agrémenté d'un parc public de 3,5 hectares et de près de 300 arbres.

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