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Frais d'avocat et différents rapports
Le canton de Vaud révèle le prix de l'affaire Dittli

Le porte-parole de l’Etat de Vaud a déclaré à la RTS que le coût total des affaires Dittli et du bouclier fiscal s’élève à 218’255 francs. Ce montant couvre les frais d’avocat de la conseillère d’Etat ainsi que le coût des différents rapports produits.
Publié: 11:58 heures
Le porte-parole de l’Etat de Vaud a déclaré que le coût total des affaires Dittli et du bouclier fiscal s’élève à 218’255 francs.
Photo: keystone-sda.ch
Raquel Alonso

De nouvelles révélations émergent sur les coûts de l’affaire Dittli. Jeudi, un premier chiffre de 248'000 francs avait été mentionné dans un communiqué du conseil d’Etat. Celui-ci s’élève finalement à 218'255 francs, selon les déclarations du porte-parole de l'Etat de Vaud, Jean-Christophe Sauterel, interrogé par la RTS ce vendredi 5 juin. Cette somme couvre le coût total des affaires Dittli et du bouclier fiscal.

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Le canton a dépensé près de 80'000 francs uniquement pour les frais d’avocats de la conseillère d’Etat. La facture des différents rapports visant à faire la lumière sur cette affaire s’élève pour sa part à environ 140'000 francs. 28'000 francs pour le rapport Meylan, 57'644 francs pour le rapport Paychère et 52'655 francs pour le rapport Studer.

Des chiffres à éclaircir?

En dehors de ces chiffres, le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de fournir un inventaire complet des coûts engagés: «incluant notamment les heures de travail des services, les rapports produits, les séances institutionnelles ainsi que les traitements administratifs assurés par les entités et directions concernées (finances, ressources humaines, commissions de surveillance, etc)», explique-t-il à la RTS.

Le député PLR, Loïc Saugy, a réagi au micro de la matinale: «On a passé pléthore de jours à discuter de ces différents sujets au Grand Conseil, ce qui génère un coût pour l'Etat (...) Ce sont des chiffres qui mériteraient peut-être d'être éclaircis à l'avenir.»

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