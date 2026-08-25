A Randa (VS), les mouvements du glacier suspendu du Weisshorn Est se sont fortement accélérés. La commune a relevé le niveau de surveillance et interdit l'accès à la zone de danger. La situation rappelle les risques auxquels sont confrontés plusieurs villages alpins.

Daniel Kestenholz

Alors que le procès concernant l'éboulement de Bondo (GR) vient à peine de commencer, un autre village de montagne suisse s'inquiète à son tour pour sa sécurité. A Randa (VS), une forte augmentation des mouvements et une accélération des masses glaciaires ont été constatées le 24 août sur le glacier suspendu du Weisshorn Est. Face à cette évolution, la commune de la vallée de Zermatt a relevé le niveau de surveillance au deuxième niveau le plus élevé.

Le village avait déjà été confronté à un important éboulement triple en 1991, comme le rappelle aujourd'hui un musée local. Randa se trouve juste en contrebas de la nouvelle zone de danger délimitée. Celle-ci est désormais interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre, avertit la commune sur son site internet.

Risques de glissements de terrain

«La situation est analysée plusieurs fois par jour par des spécialistes», a déclaré le président de la commune, Frédéric Imboden au «Walliser Bote». Dans les prochains jours, des éboulements pourraient se produire et s'étendre jusqu'à la zone de danger actuellement délimitée. Les bâtiments d'habitation ne sont toutefois pas encore concernés par les restrictions.

Les autorités appellent la population à respecter strictement les barrières et les consignes de sécurité. La situation sur la montagne fait l'objet d'une surveillance constante.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) distingue quatre niveaux de surveillance des mouvements de masse. Le niveau 1 correspond à l'évaluation des risques, le niveau 2 à l'observation de l'évolution du phénomène et le niveau 3 à la détection précoce et à l'alerte. Le niveau 4 prévoit une surveillance permanente avec un système d'alarme. A Randa, le niveau de surveillance 3 est en vigueur depuis lundi.

Des glaciers sous pression

L'alerte lancée à Randa intervient au cours d'un été particulièrement difficile pour les glaciers suisses. Matthias Huss, glaciologue à l'EPFZ, a déclaré à Blick qu'il s'agissait de «l'un des pires étés depuis le début des mesures». Une trentaine de glaciers, voire davantage, pourraient disparaître d'ici l'automne.

Dès la fin juin, les réserves accumulées durant l'hiver de nombreux glaciers suisses étaient déjà épuisées, bien plus tôt que d'habitude. La fonte de la calotte glaciaire et le dégel du pergélisol peuvent également fragiliser les formations rocheuses et glaciaires. La situation observée actuellement au Weisshorn constitue toutefois un danger local concret et ne s'explique pas uniquement par la canicule estivale.

Souvenirs de Blatten et de Bondo

La situation rappelle évidemment celle de Blatten (VS). En mai 2025, d'énormes masses rocheuses se sont détachées du Petit Nesthorn et ont dévalé dans la vallée, détruisant une grande partie du village valaisan. La population avait été évacuée à temps mais un homme avait néanmoins perdu la vie.

A Brienz (GR), la population vit depuis des années sous la menace d'un éboulement et a déjà dû être évacuée à plusieurs reprises. Kandersteg (BE) est également menacée par la montagne: au Spitze Stei, quelque 15 millions de mètres cubes de roche sont instables. Des éboulements pourraient provoquer des coulées de boue susceptibles d'atteindre le village.

En ce moment, se déroule à Pontresina le procès consacré à l'éboulement de Bondo (GR). Neuf ans après la catastrophe du Piz Cengalo, qui avait coûté la vie à huit randonneurs, cinq responsables doivent répondre depuis lundi de plusieurs chefs d'accusation d'homicide par négligence.