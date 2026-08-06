Un important éboulement s'est produit mercredi sur la face sud italienne du Cervin à 3900 m d'altitude. Aucune victime n'est à déplorer, mais les ascensions sont suspendues dans la région pour des raisons de sécurité.

Les ascensions du Cervin suspendues après un éboulement massif

Les ascensions du Cervin suspendues après un éboulement massif

ATS Agence télégraphique suisse

Un éboulement de grande ampleur s'est produit mercredi sur la face sud du Cervin – côté italien –, à 3900 mètres d'altitude. Aucune personne n'a été touchée, selon la Centrale unique de secours de la Vallée d'Aoste.

La zone est généralement peu fréquentée par les alpinistes, note l'agence de presse italienne Ansa. Le glissement de terrain a été surveillé par le personnel du Corps forestier valdôtain.

Ascensions interrompues

A la suite de l'éboulement, la société des guides de Breuil-Cervinia a suspendu les ascensions de la Gran Becca avec ses clients, tandis que celles sur le versant suisse sont fortement déconseillées depuis la mi-juillet. L'éboulement n'a pas touché la voie normale italienne, celle de la Cresta del Leone.

Les ascensions seront interrompues jusqu'à ce que les conditions s'améliorent, tandis que la cabane Carrel restera à la disposition des alpinistes, mais sans personnel sur place. Dans l'intervalle, les guides alpins du Cervin recommandent la plus grande prudence et déconseillent l'ascension aux alpinistes.

A noter qu'en raison de la vague de chaleur, le ski d'été sur le glacier Théodule, situé sur le versant valaisan du Cervin a été suspendu à partir du 31 juillet. Certaines pistes d'entraînement restent toutefois accessibles pour des équipes de Swiss-Ski.