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Introduction de contrôles annuels
Le Valais adopte une nouvelle directive pour prévenir les incendies

Le Conseil d'Etat valaisan adopte une directive pour renforcer les contrôles anti-incendie. Dès le 1er septembre, les inspections seront adaptées au risque et les propriétaires négligents pourront être sanctionnés.
Publié: il y a 56 minutes
L'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance est prévue pour le 1er septembre.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat valaisan a approuvé la révision de l'ordonnance sur les mesures préventives contre les incendies (OMPI), ainsi qu'une nouvelle directive pour les inspections des bâtiments. Celle-ci distingue quatre catégories de bâtiments, dont dépend la périodicité des contrôles.

«Cette révision fait suite à plusieurs postulats urgents approuvés par le Grand Conseil lors de sa session de mars 2026», en lien avec l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana, rappelle vendredi le Conseil d'Etat dans un communiqué. L'entrée en vigueur est programmée au 1er septembre prochain.

Selon la nouvelle directive, un contrôle doit avoir lieu une fois par an lorsque le risque est jugé «élevé», notamment pour les bars de nuit, écoles ou établissements médico-sociaux. Pour les risques «moyens» (restaurants, cinémas, églises, etc), le contrôle est réalisé tous les trois ans. Lorsqu'il est faible, par exemple pour les commerces de taille moyenne ou petite, un contrôle est prévu tous les cinq ans.

Harmonisation des contrôles

Finalement, pour les bâtiments de moins de 30 mètres, uniquement à usage d'habitation, les contrôles périodiques sont réalisés par les propriétaires eux-mêmes. «La nouvelle directive vise à renforcer l'application uniforme des contrôles périodiques sur l'ensemble du territoire cantonal», poursuit le communiqué. Le Conseil d'Etat précise que, quelle que soit la catégorie de bâtiment, des contrôles aléatoires pourront encore être effectués par le chargé communal de sécurité.

La révision prévoit également que les contrôles supplémentaires rendus nécessaires lorsque les mesures de mise en conformité prescrites n'ont pas été réalisées pourront être facturés au propriétaire, et ce dès la troisième fois pour le même bâtiment. A noter que la révision de l'OMPI et l'introduction de la nouvelle directive constituent «une première étape» dans le chantier législatif de la révision de la loi sur la protection contre les incendies et les éléments naturels (LPIEN). Celle-ci a été engagée en novembre 2025 et les travaux sont encore en cours.

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