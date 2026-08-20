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Le Canton change de cap
Le Valais abandonne deux projets d’aires de transit pour les gens du voyage

Le Conseil d’État valaisan concentre l’accueil des gens du voyage sur une seule aire de transit. Prévue à Charrat d’ici 2030, cette infrastructure de 3,5 millions de francs remplacera celle de Martigny.
Publié: il y a 53 minutes
A ce jour, seuls sept cantons suisses, dont le Valais, disposent d'une aire de transit.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat valaisan a choisi de ne doter le canton que d'une aire d'accueil de transit pour les gens du voyage, comme c'est le cas à présent. Par contre, celle-ci sera déplacée de Martigny à Charrat, où une nouvelle structure verra le jour. Le gouvernement a fait le choix d'abandonner les projets d’aires de transit inscrits dans le plan directeur cantonal dans le Valais central et le Haut-Valais.

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«Cette décision fait suite au renoncement par la Confédération à sa conception nationale des aires de transit et au fait que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les routes, les frais de constructions des aires de repos pour les gens du voyage sont intégralement à la charge de l’Etat du Valais», explique, dans un communiqué, le gouvernement cantonal.» A ce jour, seuls sept cantons suisses, dont le Valais, disposent d’une aire de transit.

Voeux du Parlement suivi

En novembre 2025, le Grand Conseil valaisan a par ailleurs refusé de donner suite à un postulat demandant la création d’aires de stationnement et de transit dans les trois régions du canton, conformément à la planification inscrite dans le Plan directeur cantonal (PDc). Le Conseil d’Etat a dès lors décidé de revoir sa stratégie et de concentrer l’accueil des gens du voyage sur une aire de transit unique.

Afin d’optimiser la gestion et d’améliorer l’accueil des gens du voyage, l’aire actuelle sera déplacée, comme déjà annoncé l'an dernier, à l’Indivis, à Charrat. Le nouveau site, situé à proximité de la Police cantonale, offrira un accès direct depuis l’autoroute A9. Il permettra ainsi de faciliter la gestion des arrivées et des départs.

Devisé à 3,5 millions de francs

La future infrastructure pourra accueillir 39 caravanes. Le coût total des travaux est estimé à 3,5 millions de francs. La mise à l’enquête est prévue pour le deuxième semestre de cette année et la mise en service pour mars 2030, sous réserve d’éventuelles oppositions.

Le Service de la mobilité sera responsable de la construction et de l’entretien de l’infrastructure, tandis que la Police cantonale assurera quant à elle la sécurité publique ainsi que la gestion des arrivées et des départs.

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