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Un oeuf «incubé tout seul»
Très rare naissance d'une tortue étoilée de Madagascar en terres vaudoises

Une tortue étoilée de Madagascar, espèce en danger critique, vient de naître au Centre Emys de Chavornay (VD). Une surprise totale pour l'équipe qui ne s'attendait pas à une telle naissance.
Publié: 13:26 heures
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La bébé tortue étoilée de Madagascar a fait la surprise de naître, en fin de semaine dernière au Centre Emys de Chavornay (VD).
Photo: DR
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Léo MichoudJournaliste Blick

C’est sans doute une des naissances les plus importantes vécues par le Centre Emys, à Chavornay (VD). Ce mardi 14 juillet, le lieu dédié à la protection et la récupération des tortues annonce avoir eu «la surprise de découvrir un bébé tortue étoilée de Madagascar (Astrochelys radiata) dans le bac de ponte de l’enclos hivernal des femelles».

Jean-Marc Ducotterd, président du centre, raconte comment cette naissance a pu les surprendre. «Nous laissons les femelles chez ma fille, dans un terrarium. Vendredi, elle a oublié de retirer les œufs du bac de ponte. Et samedi, elle a regardé et il y avait un petit. C’est une vraie surprise, on ne sait même pas quelle femelle a pondu ce bébé.»

Températures de Madagascar à Chavornay

Plus étonnant encore, l’œuf fécondé par un mâle d’Emys n’a pas eu besoin d’incubateur. «Les températures de ces derniers jours étaient tellement élevées que l’œuf s’est incubé tout seul. Il n’y a même pas eu besoin de recréer les conditions de Madagascar.»

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Malgré son espérance de vie d’une centaine d’années, la tortue étoilée de Madagascar est en danger critique d’extinction, rappelle le Centre. «Le trafic international illégal, la disparition de ses habitats naturels et la consommation de sa viande menacent gravement cette espèce remarquable». A l’appel d’une ONG française, à la suite d’une saisie record de 10’000 tortues en 2018, le centre Emys avait participé à une mission de conservation à Madagascar.

«Elle est absolument magnifique»

Jean-Marc Ducotterd assure que la naissance de ce bébé tortue permettra de sensibiliser le public à la situation préoccupante de son espèce. «Elle est absolument magnifique, surtout à la naissance, et elle change complètement de couleur en grandissant, observe le spécialiste. Chaque tortue a des dessins différents sur la carapace.»

Cette tortue restera sans doute en Suisse ou en Europe toute sa vie, indique le président du centre. «Elle ne pourra pas repartir à Madagascar, car elle risquerait d’emporter des maladies avec elle. On va la garder un moment chez nous pour faire de la sensibilisation, puis on verra…» Installé dans un terrarium adapté à sa croissance, le bébé reptile sera visible du public les samedis matin, de 9h30 à 12h.

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