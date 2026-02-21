DE
Pour sauver l'écosystème
158 tortues géantes débarquent dans l'archipel des Galapagos

L'île Floreana, dans l'archipel des Galapagos, accueille à nouveau 158 tortues géantes après plus d'un siècle. Ces animaux jouent un rôle crucial dans la régénération de l'écosystème.
Publié: il y a 50 minutes
L'île Floreana, dans l'archipel des Galapagos, accueille à nouveau 158 tortues géantes après plus d'un siècle.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Des scientifiques et des gardes forestiers ont réintroduit environ 150 tortues géantes sur l'île Floreana, dans l'archipel des Galapagos, d'où elles avaient disparu il y a plus d'un siècle, a annoncé vendredi le ministère de l'Environnement de l'Equateur.

Une fois débarqués sur l'île, les gardes forestiers ont parcouru sept kilomètres avec les 158 reptiles chargés dans des caisses sur leur dos, traversant «des terrains volcaniques et des zones difficiles d'accès pour transporter les tortues jusqu'à leur point de libération, en veillant à leur bonne adaptation à l'environnement naturel», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les tortues relâchées proviennent d'un centre d'élevage du parc national des Galapagos, où un programme spécialisé a été développé à partir de tortues trouvées sur l'île Isabela, mais qui présentent un profil génétique très proche de l'espèce endémique de Floreana, a expliqué le ministère.

Chaque animal a été soumis à une quarantaine prolongée et marqué d'une puce électronique pour identification avant d'être emmené sur l'île de Floreana. L'archipel des Galapagos, à 1000 km au large de l'Equateur, possède une faune et une flore uniques au monde. Son écosystème fragile fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et a servi de terrain d'étude au naturaliste britannique Charles Darwin qui a théorisé l'évolution des espèces au XIXe siècle.

«Une référence mondiale»

«Pour la première fois depuis plus d'un siècle, Floreana accueille à nouveau des tortues géantes, une espèce qui joue un rôle stratégique en tant qu'ingénieurs de l'écosystème: elles dispersent les graines, régulent la végétation et promeuvent la régénération de l'habitat naturel», s'est réjoui le ministère.

Avec cette opération, Floreana, 173 km2, «s'impose comme une référence mondiale en matière de restauration intégrale d'une île habitée», ajoute-t-il. Tortues mais aussi oiseaux, depuis une décennie les chercheurs travaillent à la réintroduction de 12 autres espèces endémiques sur Floreana, la première île des Galapagos à avoir été habitée par les humains.

En 2023, le gouvernement a ouvert sur l'île un laboratoire de biodiversité pour l'étude et la surveillance des espèces, avant d'y mener une opération de réintroduction de pinsons, chouettes et autres tortues. La même année, l'Equateur a obtenu la réduction d'environ un milliard de dollars de sa dette extérieure commerciale, en contrepartie de l'allocation de 450 millions de dollars à la conservation des Galapagos.


