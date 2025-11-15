DE
FR

Ça vaut de l'or sur le marché noir
Des hommes découverts avec des sacs de méthamphétamine et... 81 macaques

Deux hommes ont été arrêtés vendredi en Thaïlande près de la frontière cambodgienne alors qu’ils transportaient 81 macaques entassés dans des sacs et de la méthamphétamine. Interrogés, ils ont admis participer à un réseau de trafic transfrontalier.
Publié: 12:37 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Le véhicule des deux suspects transportait près de 81 macaques entassés dans des sacs.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Deux hommes qui transportaient 81 macaques à bord d'un véhicule en Thaïlande ont été arrêtés près de la frontière cambodgienne, ont annoncé samedi les forces armées locales. Ils sont soupçonnés de trafic international d'animaux sauvages.

Une patrouille a intercepté le véhicule vendredi après-midi dans la province de Sa Kaeo, dans l'est du pays. Elle a découvert les primates à l'intérieur de sacs bleus, ainsi que de la méthamphétamine. «Les autorités ont arrêté les deux suspects», a écrit le 12e régiment des forces de rangers, l'unité responsable de la zone frontalière, dans un communiqué sur Facebook.

Un réseau transfrontalier

Lors de leur interrogatoire, les deux hommes ont admis leur participation à un réseau de trafic transfrontalier, faisant entrer des macaques au Cambodge depuis la Thaïlande, selon les forces armées.

La Thaïlande est un haut lieu de transit pour le trafic d'animaux sauvages. De nombreux spécimens d'espèces menacées se vendent à prix d'or sur le marché noir, en Chine, à Taïwan ou encore en Asie du Sud-Est. L'an dernier, la Thaïlande a renvoyé plusieurs dizaines de lémuriens et plus de 900 tortues endémiques de Madagascar dans leur pays d'origine, après avoir été trafiqués puis saisis dans le royaume.

