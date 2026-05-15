DE
FR

Un an de galère
Gros bouchons en vue autour de l’avenue de France à Genève

Dès lundi 18 mai, deux chantiers vont perturber la circulation à Genève et au Grand-Saconnex. L’avenue de France sera partiellement fermée durant environ un an, tandis que le tunnel des Nations sera fermé plusieurs nuits.
Publié: 19:24 heures
Un tram de la ligne 15 sur l'avenue de France. Le 18 mai, cette voie sera touchée par des travaux pour une durée d'une année.
Photo: KEYSTONE
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les automobilistes et les cyclistes devront prendre leur mal en patience dans le secteur des Nations. L’Office cantonal des transports annonce le démarrage de nouveaux chantiers dès lundi 18 mai, avec des impacts importants sur les déplacements à Genève et au Grand-Saconnex.

Le principal chantier concerne l’avenue de France, dans le cadre du futur tram des Nations. Dès lundi, et pour une durée d’environ un an, l’avenue sera fermée à la circulation entre la Voie-Creuse et la rue de Montbrillant, uniquement en direction des Nations. Les transports motorisés et les cycles devront suivre les déviations mises en place. La rue Thomas-Masaryk sera également mise en impasse durant cette étape.

A lire aussi
Un commerce mythique en danger à cause d’un chantier XXL… mais pas seulement
Travaux à Genève
Un commerce mythique en danger à cause d'un chantier XXL
Pinta Cura, célèbre œuvre à la gare de Genève, est menacée de destruction imminente
Polémique, pétition et travaux
La célèbre œuvre de la gare de Genève est menacée de destruction imminente

Ces travaux doivent permettre de réaliser les aménagements nécessaires à la prolongation de la ligne de tram depuis la place des Nations jusqu’au Grand-Saconnex, puis jusqu’à Ferney-Voltaire.

Le tunnel des Nations fermé de nuit

Autre perturbation annoncée: le tunnel des Nations, au Grand-Saconnex, sera fermé à la circulation durant quatre nuits, du lundi 18 au vendredi 22 mai. Les fermetures auront lieu entre 21h et 5h du matin. Là aussi, des déviations seront indiquées sur place.

Ces interventions doivent permettre d’effectuer des travaux d’entretien dans le tunnel. Les détails concernant les dates, les horaires, les impacts sur la mobilité et les itinéraires de déviation sont disponibles sur le site avisdetravaux.ge.ch.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus