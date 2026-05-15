Dès lundi 18 mai, deux chantiers vont perturber la circulation à Genève et au Grand-Saconnex. L’avenue de France sera partiellement fermée durant environ un an, tandis que le tunnel des Nations sera fermé plusieurs nuits.

Gros bouchons en vue autour de l’avenue de France à Genève

Gros bouchons en vue autour de l’avenue de France à Genève

Un an de galère

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Les automobilistes et les cyclistes devront prendre leur mal en patience dans le secteur des Nations. L’Office cantonal des transports annonce le démarrage de nouveaux chantiers dès lundi 18 mai, avec des impacts importants sur les déplacements à Genève et au Grand-Saconnex.

Le principal chantier concerne l’avenue de France, dans le cadre du futur tram des Nations. Dès lundi, et pour une durée d’environ un an, l’avenue sera fermée à la circulation entre la Voie-Creuse et la rue de Montbrillant, uniquement en direction des Nations. Les transports motorisés et les cycles devront suivre les déviations mises en place. La rue Thomas-Masaryk sera également mise en impasse durant cette étape.

Ces travaux doivent permettre de réaliser les aménagements nécessaires à la prolongation de la ligne de tram depuis la place des Nations jusqu’au Grand-Saconnex, puis jusqu’à Ferney-Voltaire.

Le tunnel des Nations fermé de nuit

Autre perturbation annoncée: le tunnel des Nations, au Grand-Saconnex, sera fermé à la circulation durant quatre nuits, du lundi 18 au vendredi 22 mai. Les fermetures auront lieu entre 21h et 5h du matin. Là aussi, des déviations seront indiquées sur place.

Ces interventions doivent permettre d’effectuer des travaux d’entretien dans le tunnel. Les détails concernant les dates, les horaires, les impacts sur la mobilité et les itinéraires de déviation sont disponibles sur le site avisdetravaux.ge.ch.