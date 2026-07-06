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Les clients sont mitigés…
Une Migros «autonome», sans personnel, a ouvert ses portes ce dimanche, à Genève

Ainsi qu'elle l'annonçait fin juin, l'entreprise a ouvert, ce dimanche 5 juillet, son supermarché Migros totalement «autonome» à Genève. Premier magasin de ce type en Suisse romande, il sera ouvert les dimanches et jours fériés, en l'absence de personnel.
Publié: 16:46 heures
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Ouvert les dimanches et jours fériés, ce premier supermarché «autonome» genevois est ouvert depuis le 5 juillet 2026.
Photo: Migros
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Migros a tenu la promesse formulée à la fin du mois de juin: un supermarché totalement autonome vient d'ouvrir ses portes à Genève, le dimanche 5 juillet. Situé dans le quartier de Vieusseux, le magasin constitue le tout premier de son genre en Suisse romande et fonctionnera, les dimanches et jours fériés, en l'absence de personnel de caisse ou de vente. Les clients seront donc, pour ainsi dire, «lâchés dans la nature» avec leurs caddies... et l'agent de sécurité qui «veille au grain», comme le rapporte la RTS.

Le dimanche, la clientèle peut ouvrir les portes de l'établissement en scannant sa carte Cumulus ou une carte bancaire, avant de payer ses achats auprès de l'une des trois caisses automatiques. Du lundi au samedi, en revanche, le magasin «accueille la clientèle de manière habituelle», note la Migros dans un communiqué. «La sécurité et la protection de la clientèle seront pleinement garanties, ajoute encore l'entreprise. Un système de capteurs et de caméras de surveillance assurera une veille continue et permettra de donner l’alerte en cas d’incident.»

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Clients mitigés, syndicats mécontents

D'après la RTS, de nombreuses personnes se sont rendues sur place, dimanche matin, curieuses de découvrir un lieu au concept légèrement dystopique. Si certains clients semblaient apprécier le fonctionnement, d'autres rencontraient quelques soucis avec les caisses automatiques. Et, en l'absence de personnel pour «débloquer» les machines, la situation peut vite devenir stressante. Idem pour la clientèle préférant payer au moyen d'argent liquide: le magasin autonome n'accepte que les cartes.

Les syndicats, de leur côté, dénonce une forme d'«invisibilisation du personnel», notant par ailleurs que le magasin ne peut être remis en ordre et préparé pour la journée du lundi, sans personnel pour s'en occuper. Toujours auprès de la RTS, Migros Genève a déclaré qu'il s'agissait surtout de «répondre à un besoin», ajoutant qu'elle n'hésiterait pas à ouvrir ses magasins avec du personnel le dimanche, dès que la loi le lui permettrait. 

Contrairement au magasin Migros 24h/24 qui vient tout juste d'ouvrir à Appenzell Rhodes-Extérieures, le supermarché autonome de Genève ne reste pas ouvert le soir ou la nuit, et fermera ses portes à 20h, même le dimanche. 

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