Faire ses courses 24 heures sur 24, même le dimanche et les jours fériés: Migros a ouvert son premier supermarché avec des horaires continus en Suisse. Un modèle lucratif surveillé de près par la concurrence.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Bloquée par un recours, Migros a obtenu toutes les autorisations pour lancer son premier magasin ouvert 24h/24. L'enseigne sera accessible en libre-service après 19h, les dimanches et les jours fériés.

L'ouverture du magasin, qui proposera plus de 7000 articles sur une surface de 295 m², est prévue le 2 juillet prochain.



Herisau a été choisi pour tester l'initiative dans un environnement rural. Migros veut acquérir de l'expérience avant de potentiellement étendre ce modèle ailleurs en Suisse.

Patrik Berger

Migros s'apprête à inaugurer son premier magasin ouvert 24 heures sur 24. Le géant orange avait initialement prévu de lancer l'expérimentation plus tôt, mais un recours contre la demande de permis de construire lui a mis des bâtons dans les roues. Le retard ne sera que de courte durée, puisque l'opposition a déjà été levée et tous les permis ont été délivrés. La nouvelle Super Migros ouvrira ses portes le 2 juillet à Herisau (AR), comme le rapporte l'«Appenzeller Zeitung».

Le magasin, situé sur une route très fréquentée, fonctionnera comme toutes les autres enseignes du pays jusqu'à 19h, l'heure de fermeture habituelle. Les employés termineront leur service en soirée, mais le magasin restera accessible en libre-accès jusqu'au lendemain matin, lorsque les vendeurs reprendront leur travail.

Les clients pourront également faire leurs achats de manière autonome les dimanches et les jours fériés. Le magasin propose un choix de 7000 articles sur une surface de vente de 295 mètres carrés, comme l'indique Migros dans un communiqué.

Mais pourquoi précisément dans la commune de Herisau, qui compte 16'000 habitants? Le magasin est moderne, facile d'accès et s'adresse à différents groupes de clients, explique-t-on à Migros. C'est-à-dire les riverains et les touristes en route pour les Préalpes appenzelloises. Cela permet d'acquérir de l'expérience «sans que les contraintes d'une grande ville n'influencent le projet».

Système déjà existant

Après le départ du personnel, la technologie prendra le relai dans ce nouveau magasin ouvert 24h/24. L'entrée sera conditionnée par l'enregistrement d'une carte de débit ou de crédit et le paiement se fera aux caisses automatiques existantes.

Ce système est déjà en vigueur dans les magasins Migros Teo. Ces mini-Migros, installées dans des petits bâtiments en bois, fonctionnent déjà sans personnel. Il en existe déjà neuf en Suisse orientale, mais leur gamme de produits est nettement réduite.

Surveillance par vidéo

Peu de choses changeront pour le personnel de la Migros appenzelloise. Les employés ne seront pas autorisés à réapprovisionner les rayons la nuit, les dimanches et les jours fériés. Migros s'en tient ainsi aux dispositions légales, comme elle le souligne. Les marchandises seront toujours réapprovisionnées avant et après les heures d'ouverture du magasin.

Les clientes et les clients n'ont pas à craindre de faire du shopping la nuit. «La Migros Alpsteinstrasse est entièrement surveillée par des caméras et par des capteurs», écrit le détaillant. Le système doit également permettre de détecter et d'alerter si quelqu'un est victime d'un problème médical ou d'un accident dans le magasin.

Que fait la concurrence?

La concurrence suit probablement de près l'essai pilote de Migros à Herisau. D'autres entreprises travaillent aussi depuis des années sur des magasins ouverts en continu, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour un accès permanent aux produits de première nécessité.

Par exemple, l'exploitant de kiosques Valora exploite des enseignes Avec ouvertes 24h/24 sur des aires d'autoroutes. A Zurich, l'entreprise gère aussi des magasins autonomes où les clients peuvent accéder par application, par exemple le dimanche. En raison d'incidents liés à la sécurité, certaines filiales ont toutefois été temporairement fermées pendant la nuit.

Coop préfère la prudence

D'autres détaillants suisses ont également des problèmes avec leurs magasins en libre-service. Ce sont surtout les clients voleurs qui leur donnent du fil à retordre. Ainsi, Spar a abandonné son premier magasin G024 sur le Sihlquai de Zurich après seulement 14 mois.

Que fait Coop, le plus grand concurrent de Migros? Le Bâlois prévoit de développer son concept de vente à emporter et d'introduire de petits magasins sans personnel. Mais uniquement dans le secteur dit semi-public. C'est-à-dire dans des lieux semi-publics comme les universités, les hautes écoles spécialisées ou les hôpitaux. Mais pour l'instant, Coop n'exploite aucun point de vente sans personnel.