Les supermarchés font eux aussi les frais de la canicule qui sévit en Suisse. Victimes des températures records, les systèmes de réfrigération de plusieurs succursales Migros ont été mis hors service.

Nathalie Benn

Il fait chaud en Suisse. Et avant que la vague de chaleur actuelle ne s'estompe, des températures de 36 degrés sont encore prévues par endroits ce dimanche.

Pour se rafraichir quelque peu, Amir O., lecteur de Blick, a donc opté pour une journée en piscine. Avant cela, il s'est rendu dans une Migros du canton de Soleure pour achter de quoi pique-niquer – en l'occurrance de l'eau, des soddas, un petit gateau et un sandwich. Mais une fois dans le magasin, ce lecteur de Blick est tombé des nues. «Une grande partie des rayons réfrigérés était complètement vide», confie-t-il.

avait un plan simple: passer à la Migros du Gäupark à Egerkingen (SO) pour acheter de quoi pique-niquer. Dans son panier, il souhaitait: de l’eau, des sodas, un pudding protéiné et un sandwich frais.

Rien à voir avec la pénurie de l'été dernier provoquée par la gigantesque panne informatique chez Elsa, la filiale laitière du géant orange. Cette fois, le rayon est totelement vide. «Malheureusement, en raison d’un événement exceptionnel, notre sélection est actuellement limitée», peut-on lire sur un grand panneau orange. Mais comment expliquer la disparition quasi-totale des yaourts et autres formages frais?

Les appareils de réfrigération capitulent

Contactée par Blick, le porte-parole de la coopérative Migros Aare, propriétaire de la succursale de Gäupark – dans laquelle s'est rendu notre lecteur – a a donnée davantage de précisions: «Depuis vendredi après-midi, la vente de produits réfrigérés est temporairement restreinte en raison des températures extérieures très élevées.» Plus exactement, le système de refroidissement par extraction d'air ne fonctionne plus correctement. A tel point les groupes frigorifiques ne sont plus performants. Par conséquent, les employés ont dû arrêter environ la moitié des unités, explique la coopérative.

Cette pénurie touche en fait nettement plus de produits que ce qu’Amir O. avait initialement supposé. La viande, les plats cuisinés et une partie des préparations surgelées ont dû être retirés en urgence. Afin de maintenir au moins une partie de l’assortiment, certains produits alimentaires ont été transférés vers des appareils de réfrigération de remplacement.

Pas un cas isolé

«Dans la succursale de Gäupark, on part actuellement du principe que ces restrictions dureront jusqu’à samedi soir», précise le porte-parole. «L’assortiment devrait être à nouveau entièrement disponible au plus tard en début de semaine.» Et pour cause. Une baisse des températures est attendue dès lundi.

Le supermarché visité par Amir O. est tout sauf un cas isolé: des congélateurs ont rendu l’âme dans plusieurs supermarchés, notamment dans les cantons d'Argovie, de Zurich ou de Saint-Gall. Pour l'heure, aucun cas n'a été rapporté en Suisse romande.