Un violent orage de grêle fait basculer les Diablerets en hiver
Un violent orage de grêle s'est abattu sur les hauts des Diablerets dans le canton de Vaud, selon une vidéo publiée par le compte Instagram de meteorobin.
Les intempéries ont recouvert le paysage d'un épais manteau blanc en quelques minutes. Les cellules orageuses étaient bien visibles sur le radar de MétéoSuisse.
Le feu en Espagne a ravagé plus de 11'000 hectares à la frontière portugaise
L'incendie dans la province espagnole de Zamora a déjà ravagé plus de 11'000 hectares en 24 heures, a annoncé à l'AFP le maire de la commune de Fermoselle, d'où est parti le feu mercredi, à la frontière avec le Portugal.
José Manuel Pilo, qui a fourni ce bilan à l'AFP, avait évoqué plus tôt dans la journée «l'enfer» des flammes et le «tunnel de fumée» dans ce village d'un peu plus de 1'000 habitants. L'incendie a entraîné l'évacuation de 14 localités dans la zone, soit plus de 800 personnes.
Source: ATS
Le gouvernement espagnol lève l'urgence nationale concernant les incendies de la région de Madrid et d'Ávila
Le gouvernement espagnol a levé jeudi l'urgence nationale concernant les incendies de la région de Madrid et d'Ávila décrétée quelques jours plus tôt, un dispositif qui avait permis à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux, a annoncé jeudi le Premier ministre.
Après avoir entendu la suggestion de la région de Madrid ainsi que de la Castille-et-León, «nous avons décidé d'accepter la proposition de passer au niveau opérationnel 2 et de mettre fin à l'état d'urgence nationale» concernant ces deux incendies, a déclaré Pedro Sánchez lors d'une visite au poste de commandement de Navaluengo, dans la province d'Ávila.
Source: AFP
De nouveaux records de chaleur seront-ils battus aujourd'hui?
Il a fait chaud ce mercredi, et la nouvelle vague de chaleur devrait durer au moins une semaine, jusqu’au 5 août. Ce mercredi 29 juillet, les cantons de Vaud, de Genève et du Valais réactivent leur plan canicule, tandis que Neuchâtel, Fribourg et le Jura lancent chacun une alerte aux fortes chaleurs.
Sur tout l’Arc lémanique, la canicule est de degré 4 sur 5 (fort danger). Pour le reste du Plateau, l’Arc jurassien et la Vallée du Rhône, le danger est «marqué» (3 sur 5). La sécheresse, elle, est toujours de degré 4 dans toute la Suisse romande. C’est pareil pour le risque d’incendies de forêt, qui va même jusqu’au niveau 5 à Genève et dans une grande partie du Valais.
Pic de chaleur ce jeudi
Jeudi, la vague de chaleur actuelle va encore s’intensifier considérablement. Selon les prévisions, ce pourrait être la journée la plus chaude de cette vague de chaleur, avec jusqu’à 38 degrés ! Comme l’indique Météo News, le soleil brillera déjà de mille feux dès le matin. Sous l’effet d’un vent faible à modéré soufflant du sud-ouest à l’ouest, la chaleur étouffante s’abat avec une intensité particulière sur le pays. Au cours de l’après-midi, des nappes nuageuses apparaissent, et le vent se renforce considérablement en soirée.
En Suisse romande, le thermomètre grimpera jusqu’à 33 à 35°C, voire jusqu’à 38°C par endroits dans la région occidentale du lac Léman et dans la vallée du Rhône. Au sud des Alpes, on prévoit des températures maximales comprises entre 33 et 36°C. De nouveaux records de chaleur devraient donc être battus.
La vague de chaleur actuelle va sévir en Suisse jusqu’au 5 août. Selon MétéoSuisse, cela s’explique par un vaste anticyclone au-dessus de la Méditerranée, dont les prolongements nord s’étendent sur la région alpine.
La Suisse a étouffé ce mercredi: plusieurs records de juillet battus
Mercredi après-midi, le thermomètre a grimpé jusqu’à 36,8 degrés à l’aéroport de Zurich, à Kloten. Il s’agit de la température la plus élevée jamais mesurée sur place au mois de juillet. Le précédent record, qui datait de ce même mois, s’élevait à 36,5 degrés, a confirmé MétéoSuisse à Blick.
Les records sont tombés en série dans la région zurichoise et sur le Plateau suisse. A Rünenberg, dans le canton de Bâle-Campagne, la station météorologique a relevé 35,5 degrés à 18 heures. Le précédent record de juillet, fixé à 34,6 degrés, a ainsi été dépassé de près d’un degré.
Des records mensuels ont également été battus à Zurich-Fluntern et au Hörnli, où les températures ont atteint respectivement 36,6 et 30,6 degrés. Mais c’est à Engelberg, dans le canton d’Obwald, que l’écart a été le plus spectaculaire. Avec 30,4 degrés, la température a dépassé de plus de trois degrés le précédent record enregistré sur place pour un 29 juillet.
Des rafales à plus de 100 km/h au lac Noir (FR)
Le front orageux qui a traversé la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi a entraîné par endroits des chutes de grêle ou des vents violents qui ont pu provoquer des dégâts, en particulier des chutes d'arbre. A Planfayon (FR) dans la région du lac Noir, Eole a notamment soufflé avec des pointes à 108 km/h, a mesuré MétéoSuisse.
Dans la région de Winterthour, une supercellule a provoqué plus de 40 mm de pluie intense en une heure et des grêlons pouvant atteindre 3 cm, a précisé vendredi l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur X.
Dans le canton de Zurich, les pompiers sont intervenus à 268 reprises, selon les services de sauvetage et de protection zurichois sur la plateforme X. La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés.
Source: ATS
Pluie et baisse des températures: l'été caniculaire fait une pause
Après des semaines de chaleur et de nombreux jours où le mercure a dépassé la barre des 30 degrés, la Suisse s'apprête à connaître un changement météorologique marqué. Au lieu du soleil et d'un temps propice à la baignade, ce sont les nuages, les averses et les orages qui domineront le ciel ces prochains jours. Parallèlement, les températures baisseront sensiblement. L'été caniculaire de ces dernières semaines marque enfin une pause… pour l'instant
Dès vendredi, le temps se montrera capricieux. Selon MétéoSuisse, des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux. C'est surtout l'après-midi que de nombreuses averses et des orages parfois violents se développeront. Localement, de la grêle, de fortes rafales de vent et des précipitations importantes sont même possibles. Le danger n’est pas écarté pour autant: MétéoSuisse émet actuellement une alerte de niveau 3 en raison de violents orages potentiels. Une large bande s’étendant de Berne à Coire en passant par Zurich est concernée.
Les températures baissent enfin
Alors que vendredi, des températures maximales avoisinant les 26 degrés seront encore enregistrées dans de nombreuses régions, elles avoisineront les 25 degrés samedi et ne dépasseront plus que 23 degrés environ dimanche. Le temps restera également relativement frais en début de semaine. Météo Suisse prévoit pour lundi à mercredi des températures maximales comprises entre 23 et 24 degrés. Les températures matinales ne dépasseront souvent pas les 15 degrés.
Après la chaleur exceptionnelle des dernières semaines, ces températures pourraient sembler presque fraîches à beaucoup de gens. En réalité, elles sont tout à fait normales pour cette période de l'année. Un coup d’œil à la période de référence climatique actuelle, de 1991 à 2020, montre que des températures maximales avoisinant les 24 ou 25 degrés en juillet ne sont en aucun cas inhabituelles.
De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres
En Suisse, des intempéries violentes ont de nouveau touché certaines régions jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le canton de Zurich, les pompiers ont dû intervenir à 268 reprises, selon un décompte des secours zurichois sur la plateforme X.
La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés. Selon SRF Meteo, plus de 26'000 éclairs ont été recensés jusqu'à 23h00, et des pluies torrentielles se sont abattues par intermittence. C'est à Winterthour/Seen que les précipitations ont été les plus importantes. Environ un tiers des précipitations habituellement enregistrées sur l'ensemble du mois de juillet y est tombé en une seule soirée.
En raison d'un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a par précaution dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités avaient toutefois pu reprendre à 21h23. Des grêlons sont également tombés par endroits, de la Suisse centrale jusqu'à Winterthour.
Source: ATS
Le Montreux Jazz Festival contraint d'évacuer ses quais après une alerte à la foudre
En raison d'un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités ont pu reprendre à 21h23.
Aucun concert n’a été annulé. Ils ont seulement été retardés le temps que l’orage passe, a indiqué Eduardo Mendez, porte-parole du MJF à Keystone-ats.
Parallèlement, la soirée Audemars Piguet au Mirador a continué malgré la pluie, mais la situation reste précaire.
Source: ATS
Alerte canicule levée: la Suisse romande à nouveau sous la menace d’orages
Le soleil matinal va rapidement céder sa place à une dégradation orageuse majeure et violente sur l'ensemble du pays.
Le Service de la santé publique a levé l'alerte canicule pour le Valais ce jeudi matin via Alertswiss. Le canton de Vaud a annoncé le faire pour cette fin d'après-midi. Mais la prudence est de mise: après une matinée bien ensoleillée, le ciel s’ennuagera progressivement par l’ouest dès la mi-journée.
MétéoSuisse annonce le développement de nombreux orages l'après-midi sur toutes les régions romandes. Ces perturbations s'annoncent localement violentes, accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent, avant une accalmie durant la nuit. En plaine, les températures atteindront encore un maximum de 32°C.
Vendredi, le temps restera instable avec une alternance d'éclaircies et d'averses orageuses parfois fortes l'après-midi. Le mercure affichera une baisse avec 27°C au plus chaud.
Violents orages et grêle sur la Suisse romande ce mercredi!
Après un réveil localement agité par quelques averses, une accalmie temporaire s'installe ce mercredi matin sur la Suisse romande. Mais ce répit sera de courte durée. «Durant l'après-midi et la soirée, il faut s'attendre à des orages localement forts et généralisés – il existe un potentiel d'intempéries», prévient le service météorologique Meteo News.
Alerte de niveau 3 dès la mi-journée
La Confédération a émis une alerte de niveau 3 (danger marqué) pour une grande partie du pays dès midi. En Suisse romande et en Valais, le temps restera d'abord assez ensoleillé malgré quelques résidus nuageux, faisant grimper le thermomètre jusqu'à 33°C en plaine. L'isotherme du 0°C se situera quant à lui autour de 4100 mètres d'altitude.
Dès la mi-journée, le risque orageux se généralisera à toutes les régions. Les prévisionnistes redoutent des phénomènes localement violents, caractérisés par une activité électrique accrue, des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie en peu de temps et de fortes rafales de vent capables de coucher des arbres ou de briser des branches.
Une perturbation d'ouest en est
Les radars de précipitations indiquent que le front perturbé balayera le pays d'ouest en est à partir de 14 heures. Le Valais, la Suisse centrale et le Tessin figurent parmi les zones les plus exposées, avant que les intempéries ne décalent leur course vers la Suisse orientale en fin de journée. Les averses et les développements orageux se poursuivront par intermittence jusqu'au milieu de la nuit.
Mardi déjà, de violents orages ont balayé la Suisse centrale, notamment dans les régions de Soleure et de Lucerne, où de nombreux arbres ont été déracinés et se sont abattus sur des véhicules. Plusieurs témoins ont rapporté que la tempête s'était déclenchée de manière extrêmement soudaine, un scénario qui pourrait bien se répéter cet après-midi en Suisse romande.