De nouveaux records de chaleur seront-ils battus aujourd'hui?

​Il a fait chaud ce mercredi​, et la nouvelle vague de chaleur devrait durer au moins une semaine, jusqu’au 5 août. Ce mercredi 29 juillet, les cantons de Vaud, de Genève et du Valais réactivent leur plan canicule, tandis que Neuchâtel, Fribourg et le Jura lancent chacun une alerte aux fortes chaleurs.

Sur tout l’Arc lémanique, la canicule est de degré 4 sur 5 (fort danger). Pour le reste du Plateau, l’Arc jurassien et la Vallée du Rhône, le danger est «marqué» (3 sur 5). La sécheresse, elle, est toujours de degré 4 dans toute la Suisse romande. C’est pareil pour le risque d’incendies de forêt, qui va même jusqu’au niveau 5 à Genève et dans une grande partie du Valais.

Pic de chaleur ce jeudi

Jeudi, la vague de chaleur actuelle va encore s’intensifier considérablement. Selon les prévisions, ce pourrait être la journée la plus chaude de cette vague de chaleur, avec jusqu’à 38 degrés ! Comme l’indique Météo News, le soleil brillera déjà de mille feux dès le matin. Sous l’effet d’un vent faible à modéré soufflant du sud-ouest à l’ouest, la chaleur étouffante s’abat avec une intensité particulière sur le pays. Au cours de l’après-midi, des nappes nuageuses apparaissent, et le vent se renforce considérablement en soirée.

En Suisse romande, le thermomètre grimpera jusqu’à 33 à 35°C, voire jusqu’à 38°C par endroits dans la région occidentale du lac Léman et dans la vallée du Rhône. Au sud des Alpes, on prévoit des températures maximales comprises entre 33 et 36°C. De nouveaux records de chaleur devraient donc être battus.

La vague de chaleur actuelle va sévir en Suisse jusqu’au 5 août. Selon MétéoSuisse, cela s’explique par un vaste anticyclone au-dessus de la Méditerranée, dont les prolongements nord s’étendent sur la région alpine.