Séverine Chavrier contre-attaque
La directrice de la Comédie de Genève estime être victime d'une cabale

La directrice de la Comédie de Genève a saisi la justice contre son éviction annoncée en 2027. Séverine Chavrier a également déposé une plainte pénale pour calomnie en janvier.
Publié: il y a 15 minutes
1/2
Séverine Chavrier recourt contre la décision de la Fondation d'art dramatique (FAD).
Photo: KEYSTONE

La directrice de la Comédie de Genève recourt contre la décision de la Fondation d'art dramatique (FAD) de ne pas reconduire son mandat qui se termine en juin 2027. Séverine Chavrier a aussi déposé une plainte pénale en janvier, estimant être victime d'une cabale.

Le recours a été déposé lundi auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, a indiqué mercredi à Keystone-ATS Romain Jordan, avocat de la directrice, confirmant une information de Léman bleu. Ce recours «pointe les nombreux manquements de la FAD dans la gestion de la crise à la Comédie, notamment l'absence de protection de ma mandante, victime d'une cabale calomnieuse», précise-t-il.

Me Jordan a expliqué mardi sur Léman bleu que la FAD a pris sa décision «sans que ma cliente en soit informée, sans qu'elle puisse se déterminer et surtout sans avoir à un quelconque moment la liste des griefs qui pourraient, selon le conseil de fondation, justifier cette décision.» Selon lui, les griefs étaient «au mieux, diffamants, au pire, calomniateurs», raison pour laquelle Mme Chavrier a déposé une plainte pénale à la mi-janvier.

Pour une médiation externe

Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD qui a commandé un audit sur le climat de travail. La Ville de Genève a pour sa part demandé à la Cour des comptes de mener un audit de gouvernance.

A lire aussi
Fin de partie pour Séverine Chavrier à la Comédie de Genève
En pleine tempête
Fin de partie pour Séverine Chavrier à la tête de la Comédie de Genève
La Fondation d'art dramatique de Genève chamboulée par des démissions

«La priorité de ma mandante, qui bénéfice d'un large soutien au sein de l'institution, est de pouvoir rapidement revenir en son sein et se mettre pleinement au travail. Nous appelons de nos voeux la conduite d'une médiation externe, plutôt que des audits nébuleux et sans nous inclure et qui vont coûter très cher», souligne Me Jordan.

