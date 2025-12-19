DE
En pleine tempête
Fin de partie pour Séverine Chavrier à la Comédie de Genève

La Fondation d’art dramatique a décidé de ne pas reconduire Séverine Chavrier à la tête de la Comédie de Genève. Une décision qui intervient sur fond de tensions internes, d’audits en cours et de rumeurs de départ vers La Colline, à Paris.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Séverine Chavrier ne sera pas reconduite à la tête de la Comédie de Genève qu'elle dirige depuis 2023.
Photo: KEYSTONE

Nouveau rebondissement à la Comédie de Genève. Séverine Chavrier ne sera pas reconduite à la tête de l'institution. D’après Télérama, la Fondation d’art dramatique (FAD) a décidé le 15 décembre de ne pas reconduire son mandat qui prendra fin au 30 juin 2027. Les employés ont été informés le 18 décembre par un bref courriel. La «Tribune de Genève» précise que la décision devait de toute façon tomber d’ici à la fin de l’année.

Selon le quotidien, plusieurs interviews accordées dans la presse début décembre auraient ravivé les tensions internes. Une partie du personnel préparerait une lettre ouverte pour contester sa défense. «Le lien de confiance avait été brisé», indique une source interne.

Joëlle Bertossa «prend acte»

Le climat s’est tendu après une enquête de la «Tribune de Genève» publiée fin octobre décrivant une ambiance délétère en lien avec la gestion jugée «autoritaire» et «violente» de Séverine Chavrier. Des accusations qu'elle conteste. La FAD avait ensuite retiré à Séverine Chavrier ses responsabilités managériales en attendant un audit. Un second audit, mené par la Cour des comptes, est aussi en cours.

La magistrate culturelle Joëlle Bertossa dit «prendre acte» de la décision et attend les conclusions prévues entre fin janvier et fin février. La FAD ne commente pas davantage.

La suite dans les mains de Macron?

Reste à savoir si Séverine Chavrier ira au bout de son mandat. Elle serait citée parmi les favorites pour prendre la direction du Théâtre national de La Colline, nommée par le ministère de la Culture et l’Elysée et Emmanuel Macron.

