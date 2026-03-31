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Genève, Vaud, Jura,...
Quatre communes romandes interdisent les nouvelles résidences secondaires

Neuf communes suisses, dont quatre romandes, interdisent les nouvelles résidences secondaires. La «Lex Weber» continue de limiter ces constructions dans 331 communes à travers le pays.
Publié: 13:33 heures
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Moutier interdit désormais la construction de nouvelles résidences secondaires.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans neuf localités situées dans les cantons de Berne, des Grisons, de Genève, du Tessin, de Vaud et du Jura, il ne sera plus possible de construire de nouvelles résidences secondaires. En revanche, l'interdiction de telles constructions ne s'applique plus dans trois communes.

En Suisse, 331 communes, principalement situées dans les Alpes, comptent plus de 20% de résidences secondaires, a précisé mardi la Confédération. Sur leur territoire, la construction de nouvelles résidences secondaires n'est désormais autorisée que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'elles sont louées en tant que logements indépendants.

Le nombre de communes concernées est inférieur à celui enregistré il y a un an (337 en mars 2025). Cette baisse s’explique d’une part par la fusion de certaines communes et, d’autre part, par le fait que les communes épinglées l'année dernière ont mis à jour leurs données relatives aux bâtiments et aux logements au cours de la procédure d’examen. Dans certains cas, leur proportion de résidences secondaires est ainsi repassée sous la barre des 20%, souligne l'analyse des inventaires des logements des communes réalisée par l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

L'impact de la «Lex Weber»

Sur les neuf communes concernées, quatre se trouvent en Suisse romande. Il s'agit de Gléresse (BE), Céligny (GE), Mauraz (VD) et Moutier (JU). L'ARE examine si la construction de résidences secondaires peut à nouveau être autorisée sans restrictions dans trois communes passées sous la barre des 20% à Schelten et Nods dans le canton de Berne, ainsi qu’à Pleigne dans le canton du Jura.

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La loi fédérale sur les résidences secondaires, familièrement appelée «Lex Weber», a été adoptée en 2012. Elle souhaitait limiter les résidences secondaires, principalement dans les régions touristiques de Suisse. Cette loi oblige toutes les communes de Suisse à établir un inventaire annuel des logements.

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