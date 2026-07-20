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Deux interventions délicates ce week-end
L'hélico de la Rega sauve un parapentiste suisse coincé dans un arbre français

Les équipes de la Rega ont réalisé deux sauvetages spectaculaires en hélicoptère ce week-end. Un blessé sur une via ferrata vaudoise vendredi, et un parapentiste bloqué dans un arbre près d'Annemasse dimanche.
Publié: il y a 47 minutes
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Le 19 juillet, la Rega genevoise est intervenue à Annemasse (F). Coincé dans un arbre, un parapentiste a appelé les secours.
Photo: Rega
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Léo MichoudJournaliste Blick

Suspendu à un arbre par son parapente et «dans l’impossibilité de redescendre seul», un Genevois a pu compter sur la Rega jusqu’en en France voisine. Ce dimanche 19 juillet, l’hélicoptère rouge est intervenu près d’Annemasse vers 14h après que l’homme a alerté les secours. «Bien qu’indemne, l’homme est resté suspendu à une dizaine de mètres de hauteur», communique la Rega lundi.

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«Compte tenu de la complexité technique de la mission», l’équipage genevois a reçu l’appui de deux spécialistes du sauvetage héliporté du Secours alpin suisse. «Pour éviter que le souffle des pales de l’hélicoptère ne déséquilibre la voile et ne fasse chuter le pilote, les sauveteurs ont été déposés à distance, détaille la Rega. Après avoir rejoint le pilote à pied, ils ont mis en place un système de cordes lui permettant de descendre de l’arbre en toute sécurité.» 

Tout ce beau monde, dont le parapentiste, a ensuite été transporté à la base genevoise. Pour réussir cette mission, il a fallu se concerter avec les autorités avec les autorités françaises… et «se coordonner avec les hélicoptères du Tour de France, dont le tracé passait à proximité de la zone d’accident».

Un premier sauvetage vendredi

Vendredi déjà, la Rega est intervenue en montagne. Cette fois, ce sont les équipes vaudoises et valaisannes qui ont été mobilisées aux Rochers de Naye (VD), dans les hauteurs de Montreux. Sur la via ferrata, réputée dans la région pour sa difficulté, une personne s’est blessée.

«Dans l’impossibilité d’hélitreuiller directement le patient en raison d’un surplomb, l’hélicoptère sédunois est venu en renfort pour déposer un sauveteur supplémentaire et une corde de 100 mètres au sommet de la via ferrata», narre le communiqué. En raison du terrain escarpé, les sauveteurs ont dû redescendre la victime d’une soixantaine de mètres. Depuis cette zone propice, le blessé a été «évacué par les airs vers l’hôpital le plus proche».

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