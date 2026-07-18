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Une enquête est ouverte
Un trentenaire fait une chute mortelle dans le Val Blenio

Un homme de 35 ans a chuté mortellement vendredi dans le Val Blenio (TI) alors qu’il travaillait près de l’alpage de Camadra. Son corps a été retrouvé à 2600 mètres d'altitude. Une enquête est ouverte.
Publié: 18:53 heures
Un homme de 35 ans a chuté mortellement vendredi dans le Val Blenio (TI). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Français de 35 ans a perdu la vie vendredi dans un accident de montagne dans le Val Blenio (TI). Son corps sans vie a été retrouvé à quelque 2600 mètres d'altitude dans un secteur escarpé au-dessus de l'alpage de Camadra, a annoncé samedi la police cantonale tessinoise.

La Centrale commune d'alarme (CECAL) a été informée en matinée de la découverte du corps. Selon une première reconstitution, l'homme a fait une chute de plusieurs mètres sur un versant alors qu'il se trouvait dans la région dans le cadre de son activité liée à l'exploitation de l'alpage.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte. Des agents de la police tessinoise et des secours de la Rega sont intervenus sur les lieux.

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