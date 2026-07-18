Un homme de 35 ans a chuté mortellement vendredi dans le Val Blenio (TI) alors qu’il travaillait près de l’alpage de Camadra. Son corps a été retrouvé à 2600 mètres d'altitude. Une enquête est ouverte.

Un trentenaire fait une chute mortelle dans le Val Blenio

Un trentenaire fait une chute mortelle dans le Val Blenio

ATS Agence télégraphique suisse

Un Français de 35 ans a perdu la vie vendredi dans un accident de montagne dans le Val Blenio (TI). Son corps sans vie a été retrouvé à quelque 2600 mètres d'altitude dans un secteur escarpé au-dessus de l'alpage de Camadra, a annoncé samedi la police cantonale tessinoise.

La Centrale commune d'alarme (CECAL) a été informée en matinée de la découverte du corps. Selon une première reconstitution, l'homme a fait une chute de plusieurs mètres sur un versant alors qu'il se trouvait dans la région dans le cadre de son activité liée à l'exploitation de l'alpage.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte. Des agents de la police tessinoise et des secours de la Rega sont intervenus sur les lieux.