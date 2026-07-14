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Tragédie en Slovénie
Une famille suisse frappée par un éboulement alors qu'elle se baignait

Lundi après-midi, en Slovénie, un bloc de roche s'est détaché et a heurté une famille suisse. Le père a été grièvement blessé, tandis que la mère et l'enfant ont été légèrement blessés. La police mène l'enquête sur cet incident.
Publié: il y a 49 minutes
Le drame s'est déroulé sur le territoire communal de Kobarid, dans la rivière Soca.
Photo: Wikimedia/Bernd Gehrmann
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Janine Enderli

Une baignade dans la célèbre rivière Soča (appelée Isonzo en Italie), en Slovénie, s'est terminée de façon dramatique dimanche. Sur les coups de 15h, un gros bloc rocheux s'est détaché et a dévalé la pente en direction de la rivière, comme le rapportent les médias slovènes.

L'éboulement, qui s'est produit sur le territoire de la commune de Kobarid, a directement affecté une famille suisse qui se baignait à ce moment-là. Heurté par des rochers, le père a été grièvement blessé à un bras. Un hélicoptère de secours l’a transporté à l’hôpital universitaire de Ljubljana pour y subir des soins complémentaires.

La mère et l’enfant légèrement blessés

La mère et l’enfant, âgé de trois ans, ont été légèrement blessés et transportés en ambulance vers un hôpital de Šempeter. Une autre fille de la famille est heureusement sortie indemne de l’incident.

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Les pompiers de Kobarid, l'unité de sauvetage en montagne de Tolmin, ainsi que les services de secours sont intervenus. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’éboulement. Une demande de renseignements adressée par le journal Blick au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est toujours en attente de réponse.

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