Un pan de falaise s'effondre près d'une plage à Biarritz

Un pan de falaise de 2'000 m2 s'est effondré mercredi soir près de la plage du Miramar à Biarritz, ensevelissant deux plongeurs. Un troisième a survécu, mais reste sous le choc. Les recherches se poursuivent.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux plongeurs sont portés disparus à Biarritz après l'effondrement dans la mer d'un pan «significatif» de falaise près de la plage du Miramar, très fréquentée mercredi soir sur fond de canicule. L'annonce a été faite par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

L'éboulement d'«environ 2.000m2» de roche s'est produit vers 20h20 aux abords du phare de la cité balnéaire, ont fait savoir les autorités, sans avancer d'hypothèse sur sa cause.

«Selon les premiers éléments, trois plongeurs originaires de la région se trouvaient dans une zone située au pied de la falaise au moment de l'éboulement (...) Deux de ces plongeurs seraient actuellement ensevelis», a écrit la préfecture dans un communiqué. Le troisième plongeur, «indemne physiquement mais fortement choqué», a été pris en charge par les secours.

«Un gros boum»

«On a entendu un gros boum et on a vu tout le pan de falaise qui a glissé et s'est effondré dans l'eau. Un mec (...) s'en est sorti et il a dit qu'il y avait deux personnes autour de lui» au moment de l'effondrement, a raconté un témoin de la scène au quotidien régional Sud Ouest. «Il y avait beaucoup de monde qui nageait le long (de la falaise) vu que c'était marée basse.»

Les recherches, menées par les sapeurs-pompiers appuyés par des équipes spécialisées de plongeurs et de secours en milieu périlleux, étaient toujours en cours vers 22h00, a précisé la préfecture.

Le secteur a été interdit d'accès «jusqu'à nouvel ordre», a annoncé la préfecture, et l'ancien joueur vedette de rugby Serge Blanco, élu maire de Biarritz en mars, s'est rendu sur place.