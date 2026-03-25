A Prilly, la garagiste élue contre son gré s'explique

L'histoire des garagistes prillérans candidats contre leur gré a fait le tour du canton de Vaud et a attiré les commentaires les plus dégradants. En pleine tempête médiatique, l'épouse du couple, Claudia Castro, a décidé d'accepter son siège au Conseil.

«Je ne veux accuser personne, mais je pense que cela vient d'un autre parti»

«Je ne veux accuser personne, mais je pense que cela vient d'un autre parti»

Elise Dottrens

A Prilly, une affaire de candidatures non consenties aux dernières élections communales fait polémique. Joel et Claudia Castro, un couple de garagistes, affirment avoir simplement signé une pétition en faveur du maintien de places de stationnement en janvier 2026. Deux mois plus tard, ils découvrent pourtant leurs noms et leurs visages sur la liste du Parti libéral-radical (PLR) au Conseil communal (législatif).

Claudia Castro a même été élue avec près de 700 voix, sans avoir jamais souhaité se présenter. Le parti, lui, nie toute tromperie, tout en assumant une stratégie visant à élargir au maximum sa liste dans un contexte de pénurie de candidats. Révoltée dans un premier temps, Claudia Castro a toutefois choisi d’accepter son élection. Interview.

Claudia Castro, les propos vont bon train pour dénoncer, au mieux, de la naïveté, au pire, une arnaque. Avez-vous compris ce que vous signiez?

Pas sur le moment. Mais ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Le contexte était mauvais: entre les clients, le téléphone qui sonnait, je ne pouvais pas réfléchir plus longtemps que ça. Alors quand Tony (Capuano, candidat PLR à la Municipalité, ndr.) est venu me parler des places de parc, je me suis focalisée là-dessus, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Avec le recul, je trouve que je n'ai quand même pas reçu assez d'informations sur l'engagement que je prenais en signant. Ça s'est passé tellement vite, les mots n'ont pas été assez bien posés et la discussion s'est axée uniquement sur les places de parc. Mais je ne veux accuser personne, peut-être que l'information a été donnée mais que, dans le contexte, elle s'est perdue.

Quand avez-vous compris?

Dès que j'ai reçu la liste. Au début, j'avoue avoir peut-être pris ça à la légère. Non seulement, je ne pensais jamais être élue, mais en plus, je devais me concentrer sur ma vie privée. Mon fils a eu des ennuis de santé et j'avais d'autres priorités. Quand ils sont venus pour les photos, Tony m'a bien dit que c'était pour la liste, mais je ne pouvais pas réfléchir plus loin. Vraiment, c'était une surprise le jour des résultats!

« Le PLR m'a adressé une lettre d'excuses Claudia Castro, élue contre son gré à Prilly »

En apprenant votre élection justement, quelle a été votre réaction?

Un peu de colère à propos de la manière dont ça s'est passé oui. Mais depuis, le PLR m'a adressé une lettre d'excuses. Et puis j'ai été touchée de voir que 663 personnes aient voté pour moi, que ces gens croient en moi.

Que pensez-vous de la tempête médiatique qui se déroule depuis que le sujet a été révélé?

Je ne comprends pas pourquoi ça a pris une telle ampleur. J'essaie de comprendre d'où c'est parti. La RTS n'a pas déformé mes propos, mais je ne voulais pas que ça prenne de telles proportions. J'ai peur que notre garage perde des clients à cause de ça.

Tout le monde se pose la question: selon vous, la gauche de Prilly est derrière tout ça?

Oui, je pense que cela vient d'un autre parti. Mais franchement, je ne sais pas lequel. Je ne veux accuser personne. Je dois avouer connaître très peu la politique.

Qu'allez-vous faire maintenant?

Maintenant que j'y suis, je vais rester au PLR. Je crois en leurs valeurs et en leurs idées. Je vais aller au Conseil Communal.