Le géant Nike revient vers Toto Morand après l'avoir snobé

Après bientôt six ans de rupture, Nike fait son retour chez Pomp It Up. Une revanche discrète mais symbolique pour Toto Morand, dont la boutique lausannoise a bien failli sombrer après le départ brutal de son plus gros fournisseur en pleine pandémie.

Luisa Gambaro Journaliste

C'est une victoire pour un Romand et un coup dur pour un géant américain. La marque Nike, absente des rayons de Pomp It Up depuis décembre 2020, revient timidement vers la boutique de chaussures de Toto Morand après l'avoir snobée pendant près de six ans.

Le retour de son meilleur fournisseur est un véritable soulagement pour le fondateur de la boutique romande. En effet, le départ du géant américain avait été difficile à encaisser. «Nike représentait 35% de nos ventes. En plus c'est arrivé en plein Coronavirus, donc évidemment nous avons pensé à fermer», confie Toto Morand.

Pourquoi ce départ drastique de la marque américaine des rayons de Pomp It Up? Il se trouve qu'en 2017, voyant le succès de Zalando, le CEO du géant américain a décidé de vendre ses articles via ses propres canaux en ligne, sans plus passer par les boutiques indépendantes.

Seulement voilà: alors que Nike mettait un terme à sa distribution dans les boutiques indépendantes, ses ventes ont commencé à dégringoler. Des marques concurrentes comme Adidas, New Balance et Asics ont augmenté leurs chiffres, apportant une bouffée d'air salvatrice au commerce de Toto Morand. «C'était une question de survie pour nous de trouver d'autres marques concurrentes», explique-t-il, avant d'ajouter: «C'est grâce à ça que nous n'avons pas disparu.»

«Le marché est catastrophique»

Constatant cette baisse de ventes, Nike revient désormais sur sa décision et rouvre des comptes en Europe, notamment en Allemagne et en Suisse. «Ils ont choisi de revenir parce qu'ils se sont rendu compte que c'était une erreur d'avoir complètement abandonné les magasins indépendants, car ils pouvaient être présents dans toutes les villes et les petites vitrines de magasins branchés où d'autres marques avaient pris le relais», explique Toto Morand.

«Pour nous, c'est un petit espoir, parce que je vous le dis franchement: le marché est catastrophique», ajoute-t-il. En effet, malgré cette bonne nouvelle, les temps sont durs pour le commerce de détail en Suisse. La vente en ligne, notamment sur Shein et d'autres plateformes d'ultra-fast fashion, défie presque toute concurrence. «La vente en ligne détruit tout, tout le monde ferme à cause de ça, se désole Toto Morand. Nous sommes un peu des survivants et je suis content d'être là après 36 ans, mais on se demande quand est-ce qu'on va toucher le fond pour repartir vers le haut.»

Pour Pump It Up, après une année 2024 paradoxalement très bonne, l'année 2025 a été mauvaise et l'année 2026 est mal lancée. Le retour de Nike est donc une bonne nouvelle, même s'il faudra plusieurs mois pour reconstituer un stock complet. En attendant, Toto Morand pourra d'ores et déjà proposer à ses clients une dizaine de modèles de la marque américaine.