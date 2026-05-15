DE
FR

Polémique au Tibits
Guisan au placard, même Zurich s’émeut

Le retrait des portraits historiques du buffet de la gare de Lausanne n’agite pas seulement la Suisse romande. De Blick alémanique à la NZZ, la chute d’Henri Guisan et de Jean-Pascal Delamuraz fait réagir outre-Sarine.
Publié: il y a 49 minutes
1/2
La décrochage des portraits de figures vaudoises au Tibits de la gare de Lausanne fait réagir. Même Zurich s'en émeut.
Photo: Keystone
claude-ansermoz- 2.jpg
Claude AnsermozRédacteur en chef en charge des contenus

La nouvelle n’est pas passée inaperçue en Suisse allemande. Quand les CFF et Tibits retirent les portraits historiques de personnages comme Henri Guisan ou Jean-Pascal Delamuraz, qui ornaient les murs du buffet de la gare de Lausanne depuis des décennies, l’écho de leur chute résonne jusqu’à Zurich.

La version alémanique de Blick a généré près de 80'000 pages vues sur le sujet, sans même que l’article ne reste en «une» des plateformes. La «vieille dame radicale» — surnom de la NZZ — s’est elle aussi intéressée au sort de ces figures historiques. Son correspondant en Suisse romande a tenté d'analyser ce «déboulonnage» d'un genre nouveau.

Les CFF disent comprendre l’attachement

Matthias Sander écrit: «Evidemment, une petite controverse n’a pas tardé à éclater. Il est question de la portée symbolique du retrait de ces images, et de ce que cela dit de notre époque et de notre société.»

Face à la polémique, les CFF maintiennent leur décision tout en exprimant leurs regrets: «Nous comprenons que ces personnalités réveillent de forts souvenirs et puissent aujourd’hui susciter un sentiment d’attachement.» L’ex-régie fédérale assure qu’il n’a jamais été dans son intention de remettre en question la mémoire de ce quatuor, ni de blesser ceux qui y étaient attachés.

A lire aussi
Les CFF jettent Guisan et Delamuraz à la poubelle: Lausanne s’étrangle
«Profondément stupide»
Les CFF jettent Guisan et Delamuraz à la poubelle: Lausanne s’étrangle
Les CFF font de la publicité avec une image IA, les internautes dénoncent un manque d’authenticité
«Sans âme», «effrayant»
Les CFF font de la pub avec une image IA, la toile s'enflamme

Quant à l’exploitant du restaurant, Tibits, il indique dans le journal zurichois examiner actuellement la future décoration des murs. L’entreprise affirme n’avoir reçu aucune plainte concernant la présence initiale des quatre personnalités, pas plus qu’au sujet de leur retrait.

Mythes déboulonnés

Dans les archives numériques, on croit d'abord deviner que même le portail thurgaukultur.ch se passionne pour le sort réservé au Général. Mais il s’agit en réalité d’une chronique caustique sur la «statufication» des gloires nationales. Son auteur s’en prend à la statue équestre d'Ouchy, devant le Beau-Rivage Palace. «Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait gravé dans la pierre le plan de défense du pays – et tout cela sans avions de combat dernier cri! Bon, entre-temps, son rôle a été relativisé: ce n’est pas notre armée qui a gagné, mais la coopération économique.»

Le chroniqueur enfonce le clou à coup de masse: «Nous proposons donc une nouvelle statue équestre: Paul Estermann, autrefois célébré comme cavalier de saut d’obstacles, puis suspendu sept ans pour maltraitance animale. Son monument le montrerait en train de descendre de cheval, la cravache encore levée, avec cette inscription: 'Tenait fermement en selle et provoqua lui-même sa chute.'» Décidément, il ne fait pas bon être un mythe par les temps qui courent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus