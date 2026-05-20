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Arrêté à Berlin, son Olympia est annulé
Guizmo rattrapé par une vieille affaire de braquage en Suisse

Arrêté à Berlin, le rappeur français Guizmo est visé par une demande d’extradition suisse. L’affaire concernerait une tentative de vol à main armée commise en 2012 dans la région de Bienne.
Publié: 05:44 heures
Le rappeur Guizmo, de son vrai nom Lamine Diakité, a été arrêté en Allemagne début mai pour une tentative de vol à main armée.
Photo: AFP
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Le rappeur français Guizmo est derrière les barreaux en Allemagne, rattrapé par une vieille affaire... suisse. L’artiste a été arrêté à Berlin le 6 mai pour une tentative de vol à main armée, commise en Suisse en 2012. Les faits se seraient déroulés dans la région de Bienne.

L’information est confirmée par le Département fédéral de justice et police (DFJP). «L’Office fédéral de la justice peut confirmer que la personne que vous mentionnez a été arrêtée en Allemagne le 6 mai 2026 et que la Suisse a demandé son extradition, indique à Blick Reto Liniger, chargé de communication. La procédure d’extradition est en cours.» Le DFJP ne donne pas davantage de détails sur les faits reprochés, pour des questions de protection de la vie privée. Mais il renvoie vers le Ministère public de Bienne, situant l'origine de cette affaire dans le Jura bernois.

Son Olympia annulé

Cette arrestation tombe au pire moment pour l’artiste. Guizmo préparait depuis de longs mois son retour musical, avec un concert prévu à l’Olympia le 20 mai et la sortie de son album «La Tanière» annoncée pour le 22 mai. Dans un communiqué partagé à ses fans, son entourage explique qu’il traverse «une situation particulièrement difficile» et qu’il a été interpellé à sa descente d’avion, alors qu’il se rendait à Berlin pour un tournage.

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Le texte évoque également les «épreuves personnelles extrêmement lourdes» vécues par le rappeur ces dernières années, notamment des addictions et une dégradation de son état de santé. L’Olympia, présenté comme l’aboutissement d’un long combat personnel, est finalement annulé. «Un Olympia ne s’annule pas par confort, ni par facilité», insiste le communiqué. Les personnes ayant acheté des billets doivent recevoir les informations de remboursement par mail et SMS.

La Suisse veut le récupérer

Sur le plan judiciaire, la procédure n’en est qu’à son stade extraditionnel. Concrètement, la Suisse demande à l’Allemagne de lui remettre l’artiste afin qu’il puisse répondre des faits qui lui sont reprochés devant les autorités suisses. Une extradition suppose notamment que l’infraction soit punissable dans les deux Etats et qu’elle atteigne un certain seuil de gravité. Si la personne recherchée s’oppose à sa remise, la procédure peut s’allonger, en particulier en cas de recours.

Guizmo bénéficie de la présomption d’innocence. Les faits évoqués remontent à 2012 et devront, le cas échéant, être établis par la justice suisse.

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