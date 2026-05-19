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En attente d'extradition
Un Suisse accusé de féminicide se fait coincer en Espagne

Un Suisse de 50 ans est détenu en Espagne. Il est accusé du meurtre de sa compagne. Le corps de cetted renière a été retrouvé à Engwang (TG) fin avril.
Publié: il y a 23 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
La Plaza Merindades à Pampelune le 2 mai 2026 à Pampelune, en Navarre. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Europa Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Après la découverte fin avril à Engwang (TG) de restes humains appartenant à une femme portée disparue, son compagnon suspecté de meurtre se trouve toujours en Espagne en vue d'une extradition. Le Suisse de 50 ans s'était réfugié dans une région reculée de la Catalogne, où il avait été arrêté.

Le suspect s’étant installé dans une région isolée en Espagne, les autorités suisses ont sollicité le soutien de leurs homologues espagnols pour poursuivre l’enquête, indique mardi l'agence européenne Eurojust. Côté espagnol, les autorités de Falset, chef-lieu du Priorat, ainsi que celles de la province de Tarragone sont intervenues, selon le communiqué.

Le meurtrier présumé se trouve toujours en détention en Espagne en vue de son extradition, a précisé mardi un porte-parole du parquet thurgovien contacté par Keystone-ATS. La propriété d’Engwang, sur la commune de Wigoltingen, reste bouclée. L’enquête en cours pourrait nécessiter une nouvelle perquisition de la propriété, selon le porte-parole.

Une surveillance difficile

En Espagne, la surveillance du domicile du suspect s'est avérée difficile en raison de la topographie très montagneuse. En outre, la résidence était équipée de nombreux systèmes de vidéosurveillance, détaille Eurojust. L'agence européenne a coordonné une journée d’action conjointe, menée le 28 avril dernier, en Espagne et en Suisse.

Pour mémoire, ce jour-là, le suspect a été arrêté à son domicile catalan. En parallèle, la propriété qu'il partageait avec la victime dans le hameau d'Engwang était perquisitionnée. La police thurgovienne y a découvert des restes humains, identifiés par la suite comme ceux de la femme de 51 ans portée disparue depuis janvier.

Selon Eurojust, la victime avait été vue pour la dernière fois en Suisse après un rendez-vous médical. Sa famille avait signalé la disparition après une période sans contact. Les derniers résultats de l’enquête indiquent que le décès est survenu à une heure encore inconnue, dans les environs de la propriété d'Engwang.

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