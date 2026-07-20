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Montreux Jazz Festival
La police tire un «bon» bilan sécuritaire malgré une demi douzaine de piqures

Le 60e Montreux Jazz Festival a été «bien maîtrisé» selon la police, qui relève moins de vols et de bagarres, mais davantage d’interventions liées aux stupéfiants.
Publié: 16:04 heures
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La police tire un bilan sécuritaire positif du 60e Montreux Jazz Festival qui s'est terminé dimanche, après seize soirées de concerts. Le nombre de vols et de bagarres a diminué par rapport à l'an dernier.

Les forces de l'ordre ont globalement vécu un festival «bien maîtrisé», indiquent lundi Police Riviera et la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Les dispositifs mis en place ont permis d'intervenir rapidement lors de tensions ou de début de bagarre.

Le festival s'est déroulé dans une atmosphère majoritairement festive et plutôt calme. Le bilan sécuritaire peut être qualifié de «bon», même si à ce jour la totalité des délits commis sur le site ne sont peut-être pas encore connus, observe la police.

Affaires de stupéfiants en hausse

Une poignée de cas de piqûres malveillantes (au maximum une demi-douzaine) ont été objectivés à l'infirmerie, mais pour l'heure aucune victime n'a porté plainte. La police a comptabilisé cinq vols, 25 cas de bagarres ou d'ivresse et quatre agressions. Les agents ont délivré quelque 2600 amendes d'ordre et mis dix véhicules en fourrière.

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Les affaires de stupéfiants enregistrent une hausse. La police a saisi 20,5 grammes de cocaïne, 3 doses d'ecstasy, 3,3 grammes d'amphétamines et 16,2 grammes de haschisch et marijuana. Securitas est intervenue à 247 reprises, dont 113 cas sanitaires. La police des transports (TPO) a désamorcé des bagarres et prononcé 15 dénonciations pour traversées de voies en gare de Montreux.

Evacuation suite aux orages

La soirée du jeudi 16 juillet, de violents orages ont entraîné l'évacuation de plusieurs secteurs du festival et la modification du dispositif de circulation. Il s'agissait notamment de fermer à tous les véhicules, y compris utilitaires, la route qui longe les quais pour permettre au public de se mettre à l'abri. Malgré les contraintes, le dispositif est resté «pleinement opérationnel».

Le service sanitaire, composé de 110 personnes plus deux ambulanciers, a été sollicité à 1314 reprises: petites traumatologies (44%), abus de substances (11%) et chaleur (7%). Les ambulances se sont rendues 15 fois à l'hôpital Riviera Chablais.

Aucun cas lié à la consommation de kétamine ou de protoxyde d'azote n'a été signalé. Dix-sept bonbonnes de protoxyde d'azote ont néanmoins été trouvées parmi les déchets, soit un chiffre en forte baisse par rapport à l'an dernier (une cinquantaine de bonbonnes).

Enfin, le dispositif de mobilité a répondu aux attentes, malgré quelques périodes de forte affluence. Il a permis de maintenir une circulation globalement fluide. Les festivaliers, dans leur grande majorité, ont privilégié les transports publics.

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