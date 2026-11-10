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Le premier en Suisse romande
Migros lance un tout nouveau concept de magasin dans le canton de Vaud

Dès le 12 novembre, la commune de Pully (VD) se verra dotée du premier magasin MMM de Suisse romande à adopter un nouveau concept national, qui promet davantage de place aux produits frais.
Publié: il y a 4 minutes
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Le magasin MMM de Pully ouvrira ses portes le jeudi 12 novembre.
Photo: Keystone
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

L'intégralité magasin Migros de Pully (VD) rouvrira ses portes le jeudi 12 novembre 2026, après d'importants travaux de rénovation. Et ainsi que l'annonce un communiqué du géant orange, le supermarché ne s'est pas contenté de faire peau neuve: il est devenu le premier magasin MMM de Suisse romande à présenter un tout nouveau concept national qui fait la part belle aux produits frais.

«La clientèle y découvre notamment des comptoirs de viande et de poisson, un espace dédié aux fromages préparés sur place, ainsi que des sushis et des bowls confectionnés par un maître sushi», peut-on lire. Pour Migros, il s'agit d'une volonté de faire évoluer ses supermarchés «au plus près des attentes de la clientèle».

Cette nouvelle intervient alors que Migros vient tout juste d'annoncer, mi-octobre, la restructuration historique de ses dix coopératives régionales, suivie du départ de deux patrons.

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10% de réduction jusqu'au 14 novembre

En célébration de cette ouverture, la clientèle recevra 10% de réduction sur tout l'assortiment du 12 au 14 novembre.

Mais que signifie l'appellation «Migros MMM», qu'ils disposent ou non du nouveau concept national? Il s'agit en réalité d'une estimation de la taille du supermarché. Via le forum Migipedia, Migros les définissait simplement comme «des centres plus grands proposant des produits alimentaires et un assortiment complet de produits non alimentaires», avec des rayons de service, une boulangerie, et une surface de vente supérieure à 3000 mètres carrés. Le nouveau magasin de Pully disposera effectivement de 3092 mètres carrés.

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