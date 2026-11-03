Coop et Migros pressés d'augmenter l'offre en protéines végétales

Greenpeace Suisse a remis mardi une pétition signée par 27'170 personnes à Coop et Migros, réclamant 60% de protéines végétales dans leurs rayons d'ici 2035, contre 10% actuellement.

ATS Agence télégraphique suisse

Greenpeace Suisse veut moins de protéines animales et plus de protéines végétales dans les rayons du commerce de détail. Elle a envoyé mardi une pétition en ce sens, munie de 27'170 signatures, à Coop et Migros.

Le texte demande qu'au moins 60% des protéines proposées par le commerce de détail soient d'origine végétale d'ici 2035. Cette part est pour l'heure bien moindre puisque, selon des chiffres avancés par la branche helvétique de l'ONG, actuellement 90% des protéines de l'assortiment des deux géants orange sont d'origine animale.

Vers une alimentation durable

«Il en va de même pour les promotions: 90% concernent la viande, le poisson, les oeufs et les produits laitiers», regrette Greenpeace Suisse dans un communiqué. Pourtant, si les détaillants favorisaient les protéines végétales, «cela permettrait une avancée majeure vers un système alimentaire durable», poursuit l'organisation.

Pour joindre le geste à la parole, une quinzaine de militants ont déposé des cabas en papier portant l'inscription «Give peas a chance» ou «Peas & love» aux caisses de 40 succursales Coop et Migros à Lausanne, Zurich, Aarau et Saint-Gall. Les pois (en anglais «peas"), constituent en effet une source de protéines alternative.