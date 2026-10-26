Migros a convoqué une conférence de presse surprise ce lundi à 10h45 pour annoncer des changements majeurs. Le géant orange annonce supprimer ses coopératives régionales pour les réunir en une seule entité. Blick est sur place pour suivre la conférence de presse en direct.

Coup de tonnerre à la Migros! Deux patrons s'en vont, les coopératives régionales disparaissent

Coup de tonnerre à la Migros! Deux patrons s'en vont, les coopératives régionales disparaissent

En bref Migros prévoit une conférence de presse surprise aujourd'hui à 10h45 à Berne

Fusion possible des dix coopératives régionales en une coopérative unique, avec 3000 suppressions d'emplois

Potentiel d'économies grâce à la réforme: 300 à 400 millions de francs suisses par an

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Que se passe-t-il chez Migros? Le géant orange a convoqué les médias ce lundi matin à 10h45 pour une conférence de presse annoncée à la dernière minute. L'invitation a été envoyée à 7h40, soit à peine trois heures avant le début de l'événement. Autre particularité: la conférence se tiendra à la Welle 7, à la gare de Berne, et non au siège de Migros, situé sur la Limmatplatz à Zurich, comme c'est habituellement le cas. Blick est sur place pour suivre les annonces en direct.

Pour l'heure, le mystère reste entier. L'objet de l'invitation – «Invitation de dernière minute à la conférence de presse du groupe Migros» – ne donne aucun indice sur son contenu. Migros s'apprête-t-elle à annoncer un changement majeur au sein de sa direction? Le groupe va-t-il évoquer l'avenir de Denner, qui se retrouve sans directeur après le départ surprise de Torsten Friedrich? Ou le géant orange envisage-t-il une profonde réorganisation, avec notamment la suppression de ses coopératives régionales, comme le suggèrent plusieurs rumeurs qui circulent depuis quelque temps?

Les coopératives régionales disparaissent

Dimanche encore, la «SonntagsZeitung» évoquait un projet de fusion des coopératives régionales. Selon le journal, le patron de Migros, Mario Irminger, souhaiterait réunir les dix coopératives régionales, Migros-Supermarkt AG et la centrale du groupe au sein d'une structure unique. Cette restructuration pourrait permettre au géant orange d'économiser jusqu'à 400 millions de francs. Mais elle pourrait aussi entraîner la suppression de près de 3000 emplois.

Mario Irminger ne peut toutefois pas prendre une telle décision seul. Pour que cette réorganisation voie le jour, chaque coopérative régionale devra organiser une votation et obtenir une majorité des deux tiers. Les 2,3 millions de coopératrices et coopérateurs de Migros auront donc leur mot à dire. Interrogé par Blick il y a dix jours, le groupe avait encore refusé de se prononcer: «Nous ne commentons pas les spéculations sauvages.»

Le calendrier de cette conférence de presse surprise interpelle également. Ce mardi doit en effet se tenir le grand rendez-vous annuel des cadres du groupe Migros, organisé à l'ABB StageOne, une ancienne halle industrielle située à Zurich-Oerlikon. Quelque 400 cadres supérieurs sont attendus à cet événement.