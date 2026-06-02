Les pluies intenses commencent à balayer la Suisse

La Confédération a émis une alerte pour mardi après-midi et mardi soir. Dans certaines régions de Suisse, le risque d'orage est important (niveau 3). Des coups de foudre, la chute de branches et le renversement d'arbres sont possibles.

Une tempête de grêle a balayé la commune bernoise d'Ostermundigen. Des photos montrent des tapis de petits grêlons recouvrant les rues et les jardins. «Il a grêlé jusque dans le salon, car la fenêtre était ouverte», rapporte un lecteur. Il estime que les grêlons avaient «la taille d'une bille» et décrit des averses assez violentes.

Une photo prise par un autre lecteur à Utzingen (BE) montre une situation similaire. Des signalements ont également été émis depuis la ville de Berne. A Endingen, en Argovie, il a plu abondamment, comme le montre la vidéo d’une lectrice.

En revanche, l’orage est passé assez rapidement au-dessus de la commune fribourgeoise de Cormondes. «Il est parti aussi vite qu’il était arrivé », a rapporté une autre lectrice.