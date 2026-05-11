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De la neige vers 1000m
Sortez couverts, les Saints de glace débarquent en Suisse!

Un front froid va toucher la Suisse cette semaine et les températures vont difficilement dépasser la barre des 15 degrés. Il pourrait même neiger à 800 mètres.
Publié: il y a 8 minutes
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Photo: AFP
Mattia Jutzeler

Le long week-end de l'Ascension ne sera pas synonyme de baignades et d'apéros au bord du lac. Après plusieurs journées à l'avant-goût d'été où le mercure a flirté avec les 25 degrés, un front froid va toucher la Suisse à l'occasion des Saints de glace. Lundi, le thermomètre chutera à 15 degrés. De grosses perturbations sont attendues en ce jour de Saint Mamert. Dans certaines régions, comme le Valais ou le Tessin, des orages sont également à prévoir. «Un vent vif de sud-ouest à ouest rendra les conditions encore plus désagréables», indique MeteoNews.

Alors que mardi, jour de la Saint-Pancrace, et mercredi, jour de la Saint-Servais, on pourrait tout de même avoir un peu de soleil, les nuages et la pluie feront leur retour en Suisse jeudi, à l'occasion de la Saint-Boniface. «A partir de vendredi, on dépassera tout juste la barre des 10 degrés, ce qui est plutôt inhabituel pour la saison», précise Klaus Marquardt, spécialiste à MeteoNews. Selon MétéoSuisse, il ne fera pas plus de 11 degrés à Genève et Lausanne le jour de la Sainte-Sophie, connu en Suisse sous le nom de «Sophie la froide». Même à Sion, il faudra attendre le dimanche de l'Ascension pour que le mercure dépasse à nouveau les 15 degrés.

Attention au gel

Dans ces régions, il neigera dans les 72 heures à venir.
Photo: SLF

L'or blanc va-t-il faire son retour? Actuellement, la limite des chutes de neige se situe à 2000m. Mais elle va drastiquement baisser en raison du front froid. «Elle descendra ainsi jusqu’à 800 à 1000 mètres mardi matin», indique MeteoNews. En altitude, sur le versant nord des Alpes par exemple, on pourrait avoir jusqu’à 30 centimètres de neige fraîche. «Mais la poudreuse va vite disparaître», souligne l'expert. En effet, mardi et mercredi, le temps redeviendra sec. Ce n’est que vendredi que la limite des chutes de neige devrait redescendre aux alentours de 1000 mètres.

Le gel au sol, en revanche, pourrait frapper dans la nuit de mardi à mercredi et représente un danger bien plus important pour les cultures que la neige, estime le météorologue. «Mercredi débutera généralement avec des températures à peine supérieures à zéro.» Cette année, les Saints de glace, du 11 au 15 mai, vont bien porter leur nom. Elles tirent leur origine d'une tradition paysanne du Moyen-Age. Ces fêtes catholiques étaient associées à une période de gelées tardives destructrices avant lesquelles il ne fallait jamais planter les cultures sensibles telles que les tomates ou les courgettes. Et MeteoNews de recommander: «Il est recommandé aux propriétaires de jardins de recouvrir leurs plates-bandes de toile ou de film plastique afin d'éviter d'éventuels dégâts causés par le gel.»



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