Fortes rafales, chute des températures et neige jusqu’en plaine

Le printemps semblait s’être bien installé mais l’hiver va faire un retour fracassant ce mercredi. Un couloir dépressionnaire va en effet se creuser et faire affluer sur la Suisse de l’air maritime polaire jusqu’à la fin du week-end au moins, annonce MétéoSuisse.

Les choses sérieuses vont commencer en cours de journée mercredi avec l’arrivée d’un front froid. Outre un vent tempétueux qui soufflera notamment sur le nord du pays, les températures vont chuter d’une bonne dizaine de degrés. La limite de la neige se situera vers 1200m dans un premier temps, avant de descendre jusqu’en plaine durant la nuit de mercredi à jeudi.

Puis, le vent pivotera au nord-ouest, créant une situation de barrage sur le versant nord des Alpes. Les chutes de neige seront alors fréquentes jeudi sur le Jura, les Préalpes et l’ouest des Alpes valaisannes. Dans ces régions, jusqu’à 50 cm de neige sont attendus au-dessus de 1000m. En plaine, éclaircies et giboulées devraient s’alterner durant la journée. «Les routes pourront donc par moments être enneigées à toutes les altitudes», prévient l’agence météorologique.

Une accalmie est attendue vendredi, avec un retour progressif du soleil. Mais attention, de très fortes gelées nocturnes risquent de mettre à mal la végétation qui est déjà très avancée. Ce répit devrait néanmoins être de courte durée, car une nouvelle perturbation devrait toucher la Suisse entre samedi et dimanche, avec des chutes de neige à nouveau en plaine.