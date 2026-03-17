«C’est la pire épreuve que j’ai connue»

Adolescente, elle a été rejetée par l’EV Zoug parce qu’elle est une fille. Aujourd’hui, Lara Stalder est capitaine, figure de proue et force motrice du projet féminin du club. À 31 ans, elle parle de perte, de résilience et du sentiment d’avoir bouclé la boucle.

Article rémunéré, présenté par PostFinance.

Alors que la hockeyeuse, âgée de 15 ans, s’apprête à se lancer, l’EV Zoug lui ferme la porte au nez. Elle évolue dans la relève du HC Lucerne, où elle se fait remarquer par ses performances, mais aussi comme seule fille parmi les garçons. Lorsque les juniors les plus forts passent de Lucerne à Zoug, Mark, le père de Lara, frappe à la porte du EVZ. On lui fait comprendre qu’il n’y a pas de place pour les filles. Ce rejet est un véritable coup dur pour Mark Stalder. Il veut assurer les meilleures conditions possibles pour sa fille, mais il se heurte régulièrement à des obstacles, parce que la société n’accepte pas le hockey féminin.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, la star suisse du hockey est capitaine de la Women’s Team de l’EVZ et de l’équipe nationale suisse. Avec les joueuses de l’EV Zoug, elle lutte pour le titre de championne de la PostFinance Women’s League et vient de décrocher le bronze olympique avec l’équipe suisse. L’entretien a eu lieu quelques jours après la clôture des Jeux olympiques. La Lucernoise déborde encore d’euphorie. Même le brouillard qui recouvre sa ville natale ce matin-là n’y change rien. À la recherche du soleil, nous nous dirigeons vers Michaelskreuz, passons devant Adligenswil, où Lara a grandi aux côtés de son frère Dario, de trois ans son aîné.

Elle nous montre la maison de son enfance, évoque les duels avec son frère qui l’a poussée vers le hockey sur glace. Elle se souvient du soutien des parents: sa mère, Susanna, lui a donné des conseils pour la vie, et son père, Mark, pour le sport. «C’était une période merveilleuse. Et puis soudain, j’ai perdu pied.» À 17 ans, Lara perd son père d’un arrêt cardiaque, c’est la pire épreuve qu’elle ait connue.

Série finale de la PostFinance Women’s League La finale des play-offs de la PostFinance Women’s League, opposera l'EV Zoug et la troupe du SC Berne: 21.03.2026, OYM hall, 17h30

22.03.2026, PostFinance Arena, 13h00

25.03.2026, OYM hall, 19h30

27.03.2026, PostFinance Arena, 19h30

29.03.2026, OYM hall, 14h30 La phase finale sera retransmise sur MySports, Blick et RED. La finale des play-offs de la PostFinance Women’s League, opposera l'EV Zoug et la troupe du SC Berne: 21.03.2026, OYM hall, 17h30

22.03.2026, PostFinance Arena, 13h00

25.03.2026, OYM hall, 19h30

27.03.2026, PostFinance Arena, 19h30

29.03.2026, OYM hall, 14h30 La phase finale sera retransmise sur MySports, Blick et RED. En savoir plus

«Lara est la parfaite figure de proue»

Surplombant le brouillard, la joueuse suisse raconte à quel point ce coup du sort a marqué sa vie. Elle a appris à surmonter les difficultés, et ça a renforcé les liens avec sa maman et son frère. Susanna est submergée d’émotions, Dario reste pragmatique, comme son père. «Ils sont mon soutien, mon refuge.»

Les rares instants où Lara Stalder peut se retirer du tumulte sont d’autant plus importants. Un dimanche tranquille sur le canapé, une promenade au bord du lac des Quatre-Cantons, une randonnée dans la région, lire un livre de Colleen Hoover le soir, c’est ainsi qu’elle se déconnecte. La jeune femme de 31 ans ne passe pas inaperçue lors de la séance photo. Elle est désormais connue du grand public. Au début de l’année, un documentaire retraçant le parcours de la capitaine suisse a été diffusé sur la SRF, elle a été invitée dans l’émission Sportpanorama, et a fait sensation lors des Jeux olympiques. Elle est, en outre, le visage du projet phare de l’EVZ pour le hockey féminin en Suisse.

De 2019 à 2023, Stalder a joué au club suédois Brynäs et a travaillé au siège du club. Elle a découvert ce que représente une organisation qui croit fermement à l’égalité des sexes et ce qu’il faut pour développer le hockey féminin. Elle est persuadée que ce qui est possible en Suède devrait également l’être en Suisse. Alors que son père s’était heurté à des refus, les portes sont désormais grandes ouvertes pour la figure phare du hockey féminin suisse. Elle a convaincu les responsables de l’EVZ de sa vision. Patrick Lengwiler, CEO de Zoug, reconnait: «Nous n’avions rien fait pour le hockey féminin. Mais maintenant, nous faisons ce qu’il faut, et Lara en est la figure idéale.»

Soutien au hockey sur glace suisse PostFinance est étroitement liée au hockey sur glace suisse depuis de nombreuses années : par son sponsoring, l’entreprise soutient les deux ligues supérieures de Suisse, la PostFinance Women’s League et la National League. PostFinance met l’accent sur la promotion de la relève, par exemple avec les Top Scorers, qui partent également à la chasse aux points en PostFinance Women’s League. PostFinance est étroitement liée au hockey sur glace suisse depuis de nombreuses années : par son sponsoring, l’entreprise soutient les deux ligues supérieures de Suisse, la PostFinance Women’s League et la National League. PostFinance met l’accent sur la promotion de la relève, par exemple avec les Top Scorers, qui partent également à la chasse aux points en PostFinance Women’s League. En savoir plus

La boucle est bouclée

En 2023, Zoug a lancé le programme Women & Girls. L’EVZ propose, au niveau de l’intégration, une école de hockey pour les filles. Pour la catégorie U9, il existe une sélection exclusivement féminine. D’ici 2030, l’EVZ compte bien disposer d’une équipe de filles pour chaque tranche d’âge. «Nous appliquons aussi bien les approches bottom-up que top-down», explique Lara Stalder. Au plus haut niveau, en PostFinance Women’s League, les Zougoises ont remporté la qualification avec 20 points d’avance sur les tenantes du titre de Berne. Avec 53 points sur 27 matchs, la leader du EV Zoug a été la meilleure buteuse de la ligue. Le premier titre de champion pour l’équipe féminine zougoise semble à portée de main. «Ce serait bien de remporter un titre de championnat», déclare la capitaine, «mais je veux faire bouger les choses au-delà de ma carrière sur la glace.»

Savoir que les filles de l’école de hockey ont fait la fête ensemble dans le vestiaire a plus d’importance pour elle que les buts et les assistances. «À l’adolescence, je devais me changer dans une cabine individuelle des vestiaires. C’est génial qu’on ne regarde plus de travers les filles qui jouent au hockey et qu’elles ne soient plus rejetées. Elles peuvent désormais prendre part à tous les plaisirs de ce sport.» Mais ce que Zoug a initié ne suffira pas à développer durablement le hockey féminin en Suisse. «D’autres clubs doivent suivre.»

La star de l’équipe suisse croit au potentiel du hockey féminin: elle y voit un investissement prometteur avec un potentiel de croissance, et non un simple projet philanthropique. Après avoir remporté la médaille de bronze olympique et avoir vécu un regain de popularité notable pour le hockey féminin sur glace, elle a actuellement la sensation de boucler la boucle, comme elle dit: «C’est enfin ce que papa aurait voulu.»

Lara Stalder Lara Stalder (31 ans) marque le hockey féminin suisse depuis des années. En 2011, elle fait ses débuts dans l’équipe nationale. Lors de sa première participation aux Jeux olympiques, l’attaquante remporte immédiatement le bronze à Sotchi en 2014. Douze ans plus tard, désormais capitaine de l’équipe, elle mène la Suisse au bronze olympique à Milan. De 2013 à 2017, Lara Stalder a joué aux États-Unis à l’Université Minnesota-Duluth, où elle a su allier avec brio études et sport. Elle déménage ensuite en Suède, où elle obtient un master en stratégie et management et joue pour Linköping (2017-2019) et Brynäs (2019-2023). En 2020, elle est la première femme de Suède à recevoir le casque d’or de la meilleure joueuse de la ligue. Jusque-là, cette distinction n’avait été décernée qu’à des hommes. Lara a été meilleure buteuse de la ligue féminine la plus forte d’Europe quatre fois de suite. Depuis 2023, elle fait avancer le programme Women & Girls à Zoug. Lara est employée de l’EVZ à 40% en tant que joueuse et à 60% en tant qu’assistante du CEO et chargée de projets. Dans l’un de ses premiers discours, adressé à l’équipe féminine nouvellement formée, Daniela Diaz, entraîneuse de hockey sur glace, déclare: «Sans l’initiative de Lara, nous ne serions pas rassemblées ici.» Lara Stalder (31 ans) marque le hockey féminin suisse depuis des années. En 2011, elle fait ses débuts dans l’équipe nationale. Lors de sa première participation aux Jeux olympiques, l’attaquante remporte immédiatement le bronze à Sotchi en 2014. Douze ans plus tard, désormais capitaine de l’équipe, elle mène la Suisse au bronze olympique à Milan. De 2013 à 2017, Lara Stalder a joué aux États-Unis à l’Université Minnesota-Duluth, où elle a su allier avec brio études et sport. Elle déménage ensuite en Suède, où elle obtient un master en stratégie et management et joue pour Linköping (2017-2019) et Brynäs (2019-2023). En 2020, elle est la première femme de Suède à recevoir le casque d’or de la meilleure joueuse de la ligue. Jusque-là, cette distinction n’avait été décernée qu’à des hommes. Lara a été meilleure buteuse de la ligue féminine la plus forte d’Europe quatre fois de suite. Depuis 2023, elle fait avancer le programme Women & Girls à Zoug. Lara est employée de l’EVZ à 40% en tant que joueuse et à 60% en tant qu’assistante du CEO et chargée de projets. Dans l’un de ses premiers discours, adressé à l’équipe féminine nouvellement formée, Daniela Diaz, entraîneuse de hockey sur glace, déclare: «Sans l’initiative de Lara, nous ne serions pas rassemblées ici.»