1000 foyers privés d'électricité à cause de la neige

1000 foyers privés d'électricité dans le canton de Berne à cause de la neige
Dans les régions de sports d’hiver, les chutes de neige font le bonheur des stations. Mais en plaine, la situation peut vite devenir bien plus compliquée. Jeudi matin, environ 1000 foyers ont ainsi été touchés par une vaste panne d’électricité à Diemtigen (BE) et dans la vallée du Diemtigtal.
Interrogé par Blick, le porte-parole de BKW Markus Ehinger-Camenisch précise que le courant s’est coupé peu avant 6 heures du matin.
Pour lui, la cause ne fait guère de doute: «C’est clairement la neige lourde.» Sur les lignes électriques aériennes, ce type d’épisode peut provoquer des courts-circuits, surtout lorsque la neige est aussi humide et pesante qu’en ce moment.
Et ce n’est pas tout. Sous le poids de la neige et de la glace, des branches peuvent aussi casser et tomber sur les câbles, ajoute-t-il.
À Diemtigen, le réseau devrait désormais être revenu à la normale. En revanche, plus loin dans la vallée, les équipes étaient encore à pied d’œuvre jeudi matin.
Fortes rafales, chute des températures et neige jusqu’en plaine
Le printemps semblait s’être bien installé mais l’hiver va faire un retour fracassant ce mercredi. Un couloir dépressionnaire va en effet se creuser et faire affluer sur la Suisse de l’air maritime polaire jusqu’à la fin du week-end au moins, annonce MétéoSuisse.
Les choses sérieuses vont commencer en cours de journée mercredi avec l’arrivée d’un front froid. Outre un vent tempétueux qui soufflera notamment sur le nord du pays, les températures vont chuter d’une bonne dizaine de degrés. La limite de la neige se situera vers 1200m dans un premier temps, avant de descendre jusqu’en plaine durant la nuit de mercredi à jeudi.
Puis, le vent pivotera au nord-ouest, créant une situation de barrage sur le versant nord des Alpes. Les chutes de neige seront alors fréquentes jeudi sur le Jura, les Préalpes et l’ouest des Alpes valaisannes. Dans ces régions, jusqu’à 50 cm de neige sont attendus au-dessus de 1000m. En plaine, éclaircies et giboulées devraient s’alterner durant la journée. «Les routes pourront donc par moments être enneigées à toutes les altitudes», prévient l’agence météorologique.
Une accalmie est attendue vendredi, avec un retour progressif du soleil. Mais attention, de très fortes gelées nocturnes risquent de mettre à mal la végétation qui est déjà très avancée. Ce répit devrait néanmoins être de courte durée, car une nouvelle perturbation devrait toucher la Suisse entre samedi et dimanche, avec des chutes de neige à nouveau en plaine.
Autoroute A9 fermée, chutes de neige attendues à 500m
Selon l'Office fédéral de météorologie, la limite des chutes de neige devrait descendre samedi, au cours de la journée, à 500 à 700 mètres dans certaines régions de Suisse. Le retour de l'hiver a déjà eu des répercussions sur la circulation routière samedi matin.
Samedi matin, l'autoroute A9 a été fermée jusqu'à nouvel ordre dans les deux sens aux trains routiers et aux semi-remorques en raison des chutes de neige au niveau du col du Simplon, comme l'a indiqué le Touring Club Suisse sur son site web. Pour le trafic lourd, l'A13 était également fermée dans les deux sens entre Thusis-Sud et l'échangeur de Bellinzone-Nord.
Dans les vallées alpines, selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), la neige devrait recouvrir la plupart des sols jusqu'au fond des vallées. D'ici dimanche matin, il devrait y avoir entre 30 et 70 centimètres de neige fraîche au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes centrales et entre 10 et 30 centimètres au-dessus de 600 mètres, peut-on lire sur le site web de MétéoSuisse.
Source: ATS
Retour fracassant de l’hiver ce week-end
Les apparences sont trompeuses. Il fait beau et les températures sont clémentes, ce vendredi matin. Mais les choses vont radicalement changer. Une perturbation active va toucher la Suisse ce week-end, avec une baisse drastique des températures.
«Entre vendredi soir et samedi, un couloir dépressionnaire va s’étendre sur la France», explique MétéoSuisse. Ce dernier provoquera la formation d’une nouvelle dépression sur la Méditerranée qui va freiner la progression du front froid aux abords de la Suisse.
En Suisse romande, les températures devraient chuter d’une dizaine de degrés en quelques heures et de fortes précipitations sont attendues. D’abord vers 1500m, la limite de la neige va progressivement s’abaisser jusque vers 600 mètres samedi par isothermie (refroidissement de la masse d’air lors de précipitations intenses et en l'absence de vent). D’ici à samedi soir, jusqu’à 50 cm de neige pourraient tomber au-dessus de 1000m, selon l’agence.
Régionalement il pourrait tomber jusqu’à 15cm au dessus de 600 dans les Préalpes vaudoises et fribourgeoises. Cette brève incursion hivernale a poussé les autorités à émettre un avis de danger de degré 2 ou 3 pour de fortes chutes de neige dans plusieurs régions.
Ce type de refroidissement à la fin de l’hiver n’a rien d'exceptionnel, rappelle MétéoSuisse. Il permettra simplement de ramener les températures à des valeurs plus proches des normes de saison. Hasard du calendrier, la même configuration s'était produite il y a un an jour pour jour.
Des poussières du Sahara vont envahir la Suisse
Une dépression sur le Maroc, un anticyclone sur l’Europe de l’Est: les conditions météorologiques sont clémentes sur la Suisse en ce moment. Mais les courants d'altitude engendrent également une remontée de poussières du Sahara sur l’Europe, et donc la Suisse.
Dès ce jeudi, les concentrations de ces poussières augmenteront progressivement durant la journée, prévient MeteoNews. Le pic devrait être atteint vendredi, avant que les concentrations ne diminuent durant le week-end.
Cette situation devrait rendre l’atmosphère brumeuse. «La poussière du Sahara favorise la formation de nuages élevés et, dans une moindre mesure, de nuages de moyenne altitude», écrit l’agence.
La présence de ces particules dans l’air est régulièrement détectée en Suisse. L'analyse des données recueillies au Jungfraujoch ces 25 dernières années montre que les mois de février, mars, octobre et novembre sont les plus impactés, précise MeteoNews.
Le pire semble passé, mais le danger d'avalanche reste élevé
Jusqu’à un mètre de neige fraîche est tombé mardi dans les montagnes suisses. L’hiver remet une couche, mais de manière contrastée selon les régions. Après la vague de froid, une perturbation plus douce approche par l’ouest. La limite des chutes de neige y remonte rapidement, alors que l’est du pays continue de voir des flocons tomber jusqu’en plaine. Les températures oscillent entre 2 et 7 degrés. Le sud, lui, profite d’un temps sec et ensoleillé.
En montagne, le danger d’avalanche reste élevé. Les autorités appellent à la prudence, en particulier en dehors des pistes sécurisées.
Avant la hausse des températures attendue à l’ouest, la Confédération met en garde contre des chaussées glissantes. L’alerte concerne l’ensemble du Plateau ainsi qu’une partie des Préalpes. Elle est en vigueur depuis mardi soir et doit durer au moins jusqu’à 8 heures.
L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a par ailleurs actualisé son bulletin. Dans de nombreuses régions, le degré de danger 4 sur 5, soit un risque fort, demeure en vigueur.
Spectaculaire avalanche de poudreuse à Grindelwald (BE)
Une gigantesque avalanche de poudreuse s’est déclenchée à Grindelwald (BE). La coulée a dévalé la pente dans un impressionnant nuage blanc. Un lecteur de Blick a pu filmer la scène et capturer le moment exact où la masse de neige s’est mise en mouvement.
Quelques heures plus tôt, à la mi-journée, une avalanche similaire avait déjà paralysé la ligne ferroviaire en direction de Zermatt (VS). Le trafic avait dû être interrompu.
Selon le lecteur témoin de la scène à Grindelwald, aucune personne ne se trouvait en danger au moment de l’avalanche. La commune est actuellement placée en degré de danger 4 sur 5, soit un danger fort.
Un bloc de pierre s’écrase sur la route de Ravoire
Un immense bloc de pierre de 3 m3 a fini sa course sur la route en direction de Ravoir (VS), comme le rapporte «Le Nouvelliste». Le rocher s'est décroché de la paroi et a dévalé 15 mètres avant de s'écraser sur la chaussée. Aucun blessé n'est à signaler.
Dans les colonnes du quotidien valaisan, le chef du service de la mobilité précise cependant qu'un deuxième bloc menace de tomber. Des travaux auront lieu ce mardi.
Niveau de risque d'avalanche maximal dans certaines parties du Valais
L'Institut de recherches sur la neige et les avalanches (SLF) a actualisé le niveau de risque d'avalanche pour la Suisse. Dans une partie du canton du Valais, le niveau de risque est désormais de 5 sur 5, soit le risque d'avalanche maximal.
Parmi les zones présentant le niveau de danger le plus élevé figure le village de La Fouly, dans le canton du Valais, qui a dû être évacué lundi en raison des conditions météorologiques.
Le niveau de danger maximal s'applique également à la région de Goppenstein, toujours dans le canton du Valais, où un train a déraillé lundi à la suite d'une avalanche . Selon l'Institut fédéral suisse de recherches sur la neige et les avalanches (SLF), le niveau de danger 5 n'est déclenché que dans 0,1 % des cas.
Le niveau 5 de risque d'avalanche représente une situation exceptionnelle. De nombreuses avalanches spontanées de très grande ampleur sont à prévoir dans ces conditions. La Confédération recommande fortement de s'abstenir de pratiquer des sports de neige hors-piste.
De nouvelles chutes de neige attendues mardi en Suisse romande
De l'humidité en abondance et de l'air de plus en plus froid pénètrent en Suisse, et la limite des neiges descend jusqu'à 500 à 700 mètres.
Le temps se calme brièvement mercredi soir, avant qu'un système de basse pression au-dessus de la Bretagne n'apporte de nouvelles précipitations en Suisse à partir de mercredi.