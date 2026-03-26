1000 foyers privés d'électricité à cause de la neige

1000 foyers privés d'électricité dans le canton de Berne à cause de la neige

Dans les régions de sports d’hiver, les chutes de neige font le bonheur des stations. Mais en plaine, la situation peut vite devenir bien plus compliquée. Jeudi matin, environ 1000 foyers ont ainsi été touchés par une vaste panne d’électricité à Diemtigen (BE) et dans la vallée du Diemtigtal.

Interrogé par Blick, le porte-parole de BKW Markus Ehinger-Camenisch précise que le courant s’est coupé peu avant 6 heures du matin.

Pour lui, la cause ne fait guère de doute: «C’est clairement la neige lourde.» Sur les lignes électriques aériennes, ce type d’épisode peut provoquer des courts-circuits, surtout lorsque la neige est aussi humide et pesante qu’en ce moment.

Et ce n’est pas tout. Sous le poids de la neige et de la glace, des branches peuvent aussi casser et tomber sur les câbles, ajoute-t-il.

À Diemtigen, le réseau devrait désormais être revenu à la normale. En revanche, plus loin dans la vallée, les équipes étaient encore à pied d’œuvre jeudi matin.