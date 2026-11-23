Le collectif vaudois de la Grève féministe appelle à manifester contre les violences sexistes et sexuelles, ce mercredi 25 novembre, à Lausanne. Dès 18h, le cortège se rassemblera à l'Esplanade de Montbenon et exigera davantage de mesures pour prévenir les féminicides.

«Soyons le cri de toutes celles qui n'ont plus de voix»: les féministes vaudoises appellent à manifester

«Soyons le cri de toutes celles qui n'ont plus de voix»: les féministes vaudoises appellent à manifester

Ellen De Meester Journaliste Blick

«Nous descendrons dans la rue, le 25 novembre, afin d'être le cri de toutes celles qui n'ont plus de voix», promettent les membres du collectif vaudois de la Grève féministe, sur Instagram. A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une mobilisation aura lieu à l'Esplanade de Montbenon de Lausanne, dès 18h.

«En Suisse, chaque année, une vingtaine de femmes sont tuées par un proche, soit une femme toutes les 2 ou 3 semaines, en raison de leur identité de genre, déplore le collectif dans son appel. Cette violence est presque exclusivement perpétrée par des hommes et, selon les statistiques disponibles, parmi les auteurs, toutes les origines et toutes les classes sociales sont représentées.»

D'après la plateforme Stop Femizid, 29 féminicides ont été recensés pour l'année 2025, tandis que 29 femmes et filles ont été tuées dans le cadre spécifique de la violence domestique, selon l'OFS. A noter que le terme «féminicide» n'existe pas tel quel dans le Code pénal suisse.

Demander de «véritables mesures»

Dénonçant un recensement insuffisant des violences faites aux femmes, le collectif vaudois estime qu'une «part importante» échappe aux mesures, empêchant ainsi les autorités et le grand public de mesurer l'ampleur réelle de ce fléau. L'objet principal de la mobilisation sera donc de demander des «véritables mesures» pour lutter contre les violences domestiques.

«Malgré les différentes réformes mises en oeuvre, notamment à travers des plans d'action cantonaux, force est de constater qu'elles sont non seulement insuffisantes, mais également inefficaces, puisque les violences et les féminicides continuent d'augmenter», note le collectif.

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Plusieurs initiatives et projets d'améliorations concrètes ont effectivement été esquissés, notamment dans le canton de Vaud, pour un meilleur soutien, accueil et protection des victimes de violences. Mais, ainsi que le martèle le collectif féministe, le progrès ne va pas assez vite, dans un «système patriarcal qui a fait son temps».